Oscar 2022: Jane Campion la historia de la única directora nominada

La edición número 94 de los Premios Oscar se encuentra a pocos días de ocurrir y con ello la euforia por el galardón más importante dentro del séptimo arte en el mundo ha generado un gran interés. Una de las categorías más importantes y codiciadas es a “Mejor Director” y en este año, pese a la gran revolución social que empieza a hacerle justicia a las mujeres en diversos ámbitos culturales, políticos e incluso laborales, sólo hay una mujer nominada en este 2022.

Jane Campion, quien es la favorita a ganar la estatuilla, compite por el Premio de la Academia gracias su trabajo en El Poder Del Perro, el wéstern que podría dar de una vez por todas a Netflix -la mayor plataforma de streaming a nivel mundial- su primer triunfo en la categoría reina de la ceremonia. Pese a estos buenos pronósticos, su triunfo no solo representaría un elemento más en su currículum, sino la posibilidad de convertirse en la tercera mujer en ganar ese galardón en toda su historia.

La historia de vida de esta directora se ha convertido en tema de interés rápidamente en redes sociales y medios de comunicación, no solo por ser la posible ganadora, sino también por ser un gran estandarte en la lucha de equidad de nominaciones dentro de los Oscar que han sido criticados en los últimos años por las faltas de espacios femeninos dentro de las categorías principales, siendo “Mejor Dirección” la más solicitada al cambio.

Para Campion esta nominación se suma a un récord de dos en la misma categoría, algo único para una mujer

Elizabeth Jane Campion nació el 30 de abril de 1954 en Wellington, Nueva Zelanda, y bajo el sustento que sus padres generaron con un negocio dentro de la industria del calzado decidió estudiar antropología en la Universidad Victoria en Wellington en 1975. Después de viajar un año por Europa y estudiar pintura en la Escuela de las Artes de Chelsea en Londres, Campion se mudó a Australia, en donde terminó una licenciatura en pintura en la Escuela de las Artes de Sídney de la Universidad de Sídney en 1979.

Como un breve recuento de su vida sentimental y la familia que ha formado, en 1992 Campion se casó con Colin David Englert. Su primer hijo, Jasper, murió a los 12 días de nacido, pero en 1994, nació su hija Alice Englert, quien se dedica a la actuación. Jane y Colin se divorciaron en 2001.

En otras premiaciones ha ganado dicha categoría

En su carrera profesional dentro del mundo del séptimo arte su primer cortometraje, Peel (1982) ganó la Palma de Oro al mejor cortometraje en el Festival de Cannes de 1986, pero el reconocimiento internacional le llegó con su película El Piano (1993). Con dicha cinta ganó en el mismo festival y también el premio al mejor director del Australian Film Institute y el Oscar al mejor guion original en 1994.

Su trayectoria dentro del cine ya tiene un antecedente de la conquista de la mujer dentro del mundo de la dirección de cintas pues fue la segunda directora nominada al Óscar a la mejor dirección en la historia de la Academia. En 1993 se convirtió en la primera mujer en obtener la Palma de Oro en el Festival de Cannes, hito que no se repitió sino hasta 2021, cuando Julia Ducournau lo recibió en solitario por su segundo largometraje, Titane.

Fue la segunda mujer en ser nominada a "Mejor dirección" en los Oscar

Las producciones más populares de Campion

En 1996 dirigió la cinta Retrato De Una Dama, basada en la novela de Henry James, y protagonizada por Nicole Kidman, John Malkovich, Barbara Hershey y Martin Donovan. Holy Smoke (1999) volvió a unir a Campión con Harvey Keitel, esta vez con el protagonismo femenino de Kate Winslet. In the Cut (2003), thriller erótico basado en el superventas de la escritora Susanna Moore, proporcionó a Meg Ryan la oportunidad de desencasillarse de los papeles de cine familiar.

Fuera del cine, Jane fue la productora ejecutiva del documental Abduction: The Megumi Yokota Story (2006), pero en 2009, estrenó Bright Star, una película que supone su regreso al romanticismo al más puro estilo de El Piano. En ella cuenta la historia de amor de los poetas John Keats y Fanny Brawne.

En 2019 su película El Piano fue elegida como la mejor película de todos los tiempos dirigida por una mujer, según una encuesta con expertos en cine organizada por la BBC, sumándose a otro de los grandes triunfos para ella y las mujeres dentro de la industria del entretenimiento que también la han catalogado como una de las máximas pioneras dentro del cine y una figura a seguir por la revolución dentro de los espacios que antes eran considerados sólo para “hombres”.

Campio cuenta con trabajos en televisión

Su lista completa de participaciones no se queda solo en películas si no también en cortometrajes como: The Lady Bug (segmento de la película de antología To Each His Own Cinema) en 2007, The Water Diary (segmento de la película de antología 8) en 2016, After Hours en 1984, Peel: An Exercise in Discipline en 1982 o Mishaps of Seduction and Conquest en 1981.

La televisión es otra de las plataformas en las que ha laborado con gran éxito y demostrando que su versatilidad a la hora de trabajar es una de sus mayores cualidades ya que eso le ha permitido realizar proyectos como: 2017 Top of the Lake: China Girl (miniserie de TV, codirigida con Ariel Kleiman), Top of the Lake (miniserie de TV, codirigida con Garth Davis), Two Friends (película de TV) y Dancing Daze (serie de TV, 1 episodio).

Ella es la única mujer nominada

“El Poder Del Perro” en la vida de Jane Campion

El poder del perro -en inglés titulada The Power of the Dog- es una película de drama y wéstern escrita y dirigida por ella misma, basada en la novela de 1967 del mismo nombre de Thomas Savage. La película es protagonizada por Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee. Esta cinta lidera con 12 nominaciones en la 94.ª edición de los Premios Oscar, incluida la de Mejor película.

Pasaron doce años entre el estreno de Bright Star y El poder del perro. Por suerte, la crítica, el público y la industria han recibido con entusiasmo el regreso por todo lo alto de una directora, con eso la nominación de Jane Campion podría sumarla a Chloé Zhao y Kathryn Bigelow como las únicas mujeres en ganar un Oscar.

Su película es la favorita a ganar

Mujeres directoras en la historia del Oscar

Solo siete mujeres han sido nominadas a la mejor dirección: Lina Wertmüller por Pasqualino Settebellezze (1976), Jane Campion por The Piano (1993)- sí esta es su segunda nominación-, Sofia Coppola por Lost in Translation (2003), Kathryn Bigelow por The Hurt Locker (2009), Greta Gerwig por Lady Bird (2017), Emerald Fennell por Promising Young Woman (2020) y Chloé Zhao por Nomads Land(2020); de ellas, solamente Bigelow y Zhao ganaron la estatuilla.

