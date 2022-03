Salma Hayek regresaría para la secuela de “El Gato con Botas: El último deseo” en este 2022

Salma Hayek regresará en la secuela de El Gato con Botas Foto: Especial Infobae/Deadline

Ya han pasado más de diez años desde que El Gato con Botas llegó a los cines para seguir expandiendo la popular franquicia animada de Shrek. Sin embargo, luego de una gran espera, el proyecto protagonizado por Antonio Banderas ha empezado a tomar forma y el cual tendrá por título, Puss In Boots: The Last Wish (El Gato con Botas: El último deseo)

El pasado 14 de marzo Deadline confirmó que la actriz oriunda de Coatzacoalcos, Veracruz, Salma Hayek regresará como Kitty Softpaws para acompañar a Antonio Banderas en su retorno como el Gato con Botas, también dieron el detalle que para la secuela se sumará al elenco a Harvey Guillén como Perro y otras figuras que prestaran su voz para el filme producido por Universal Studios.

Un esta ocasión al elenco integrado por el español y la mexicana, se le suman personalidades como Florence Pugh (Black Widow), Olivia Colman (The Favourite), Wagner Moura (Narcos: México), Ray Winstone (Black Widow), John Mulaney (Big Mouth), Da’Vine Joy Randolph (The Lost City), Anthony Mendez (Jane the Virgin) y Samson Kayo (Our Flag Means Death).

Deadline compartió en exclusiva la primera fotografía de la secuela del gato con botas Foto: Deadline

Por otro lado, el mismo portal de entretenimiento hace algunas horas del 14 de marzo compartió por medio de sus plataformas digitales la primera imagen de El Gato con Botas: El último deseo.

Este proyecto estará dirigido por Joel Crawford y producido por Mark Swift. Ambos se han encargado de Los Croods: Una nueva era, los que les valió una nominación al Globo de Oro a la Mejor Película. El tráiler de Puss In Boots: The Last Wish saldrá este 15 de marzo con miras al estreno el 23 de septiembre de 2022.

La primera cinta fue estrenada en 2011, fue un spin-off de Shrek que sigue las aventuras de Gato antes de su debut en Shrek 2. El filme fue producido por Dreamworks y dirigido por Chris Miller. Es la sexta película en la que ambos actores comparten cartel. El Mariachi, Desperado, Frida, Once upon a time in Mexico y Spy Kids 3-D Game Over completan la lista.

Verónica Guerman / Teleshow.com 164

Por otro lado, el primer Gato con Botas fue un éxito comercial, con una impresionante taquilla internacional de 554 millones de dólares al rededor del mundo.

Actualmente, la intérprete, que fue nominada al Oscar por dar vida Frida Kahlo en 2002, vive un momento inmejorable como actriz en Hollywood, tras su participación en The House of Gucci con Lady Gaga, Al Pacino y Adam Driver; y tras su papel con Marvel en The Eternals donde compartió créditos con otros grandes actores como Angelina Jolie, Thena; Richard Madden, Ikaris; Kit Harington, Black Knight y con la directora ganadora del Óscar, Chloé Zhao.

Salma Hayek arrives at the 75th British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) at the Royal Albert Hall in London, Britain, March 13, 2022. REUTERS/Henry Nicholls

Cabe recordar que otro de los grandes protagónicos que recientemente recibió fue a principios del 2022, cuando fue invitada para dar vida a Hera en un comercial para el lanzamiento de una línea de autos eléctricos de una renombrada marca de origen y capital alemán durante el Super Bowl 2022.

En esa ocasión la también productora tuvo la oportunidad de participar junto a Arnold Schwarzenegger, así lo dio a conocer la importante marca de autos BMW confirmó a través de Instagram.

Asimismo, el también histrión y político estadunidense, compartió con sus más de 22 millones de seguidores una fotografía personificado como Zeus, pareja de Hera (Salma Hayek) en dicho anunció comercial.

