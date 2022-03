Arremetieron contra Laura Bozzo por mostrarse al natural

La conductora impactó a sus seguidores por su aparencia en su videoclip Ig: @laurabozzo_of

Tras tener problemas con la justicia en México, Laura Bozzo sorprendió nuevamente en las redes sociales, ya que impactó con un video en su cuenta oficial de Instagram en el que denotó su antes y después de maquillarse, por lo que los internautas arremetieron ante el cambio drástico.

Para el filme, Bozzo utilizó el audio de Ábranse perr*s interpretado por Gloria Trevi, en el audiovisual, Laura apareció al natural y en un cambio de escena lució su rostro con makeup y un outfit diferente.

Además, en su descripción aseguró que ya aprendió su lección: “Con mi canción favorita, me siento muy emocionada y agradecida con Dios sobre todas las cosas prometido aprendí mi lección”.

La famosa Laura Bozzo se encontró más activa en sus redes sociales, por lo que publicó un video en el que impactó con su antes y después de maquillarse

Sin embargo, sus seguidores rápidamente hicieron comentarios en tono de burla ante la imagen de la conductora, “Que ganas de andar asustando a la gente”, “Qué haríamos las mujeres sino tuviéramos maquillaje nooo?”, “Esta tía me sale a las 3 am me muero del susto”, “Así queda una persona que se alcoholiza prácticamente no es un ser humano”, fueron los más destacados.

No obstante, otros followers mostraron el cariño hacia la presentadora de 69 años, “Te extrañamos, te esperamos para verte. Laurita Hermosa. Saludos y Bendiciones”, “Hermosa Laura como siempre, un abrazote”, “Retorno con todo el power”, “Qué chévere que regresas con fuerzas”, fueron algunas respuestas ante el video.

La famosa presentadora naturalizada mexicana ha sido parte de diversas polémicas ante el medio, pues se envolvió en una problemática por supuesta evasión fiscal, por lo que el pasado 20 de febrero abrió su corazón y confesó que quiso quitarse la vida en la entrevista con Andrés Hurtado.

Laura Bozzo fue entrevistada por Andrés Hurtado. (Foto: Panamericana TV)

“En un momento, sí. Hubo instantes en los que se me pasó esa idea por la cabeza porque estaba desesperada, se me pasó, sí. No te voy a decir que no porque yo estaba desesperada.

Lo primero que me contuvo fue el señor porque yo empecé a conversar (con él), a seguir tu consejo”, indicó Laura.

“¿Si quise autodestruirme? sí. Nunca pensé en tomar nada, (pensé en) aventarme de un sitio, pero nunca hice nada, primero por mis hijas. Alejandra depende mucho de mí, yo la adoro, la idolatro. Pero antes que por Alejandra, por Dios, él nunca me va a soltar la mano, siempre va estar conmigo. Dios me va a salvar y ya, me pasó”, acotó.

Al día de hoy, Laura Bozzo ha regresado a la escena de la farándula tras varios meses donde su nombre e imagen se vio perjudicada por problemas con las autoridades mexicanas. Ahora, la popular conductora ha revelado de qué ha vivido todo este tiempo que no tuvo trabajo en ninguna televisora ni otro tipo de ingresos debido a que se encontraba “desaparecida” antes de saldar su deuda por ya antes mencionada evasión fiscal.

La conductora confesó de que ha vivido en los últimos meses (Foto: Instagram/@laurabozzo_of)

En entrevista para Telemundo la conductora de Laura En América aseguró que durante el tiempo que aparentemente pasó en solitario en Acapulco, Guerrero, sobrevivió por algunas herencias que sus padres le dejaron y que de ellas existen múltiples rentas que solventaron sus gastos en ese oscuro momento de su vida. Además, actualmente a eso le ha sumado algunos “nuevos contratos” -que en redes sociales hablan de una firma con esa misma cadena americana- y la serie que está realizando de su vida.

“Gracias a Dios estoy con nuevos proyectos, nuevos contratos muchos secretos de los contratos por ahí, luego lo de la serie y pues gracias a Dios mis padres me dejaron una situación económica, porque yo fui como una especie de princesa de chiquita, y he estado viviendo de los alquileres y de la herencia de mis padres”, expresó.

