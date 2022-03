Residente contra J Balvin: qué dijo Alejandro González Iñárritu sobre “Sesión #49″

El rapero, compositor y cineasta René Pérez Joglar se presentó con gran éxito en el Vive Latino 2022 y los presentes corearon una de las frases de la colaboración que hizo con BZRP (Foto AP/Marco Ugarte, archivo)

Tras aproximadamente dos semanas desde que Residente lanzó Sesión #49 en colaboración con Bizarrap, siguen apareciendo nuevos detalles gracias a las entrevistas que ha concedido el famoso rapero para diferentes medios. En esta ocasión, el cantante confesó que antes de grabar el video tuvo la oportunidad de enseñarle la letra a otros artistas, entre ellos Alejandro González Iñárritu.

Pocos saben que entre René Pérez Joglar y el cineasta mexicano existe un fuerte lazo de amistad que nació hace ya varios años. Incluso, el puertorriqueño le ha pedido consejo para la creación de videos. Pero eso no es todo, recientemente buscó al ganador del Oscar para enseñarle la canción que escribió evidenciando las diferencias que tiene con J Balvin.

Así lo dejó saber durante una entrevista que concedió para el youtuber Roberto Martínez, la cual se encuentra disponible en su canal. Residente explicó que cada uno de los actos que integran la sesión cuentan una problemática que logró observar en la industria musical y cuyo resultado serían figuras como el reggaetonero.

Los internautas crearon una gran cantidad de memes sobre la polémica Residente vs J Balvin Video: Instagram/@residente

Inmediatamente después, recordó que llegó a enseñarle sus rimas al director de Amores Perros, quien habría reaccionado con gran sorpresa y, entre bromas, comentó que no le gustaría que en algún momento exista algún tipo de diferencia entre ellos para que no le escriba un rap así. También le habría expresado que no reaccionaría de la misma manera si tuviera un problema similar con algún colega.

“Se estaba riendo y me dice: ‘No, esto está... ojalá yo no me meta en un problema contigo nunca, cabrón. Yo nunca le tiraría a alguien fuera del género, o sea, de esa manera así tan...al menos que tenga que ser una falta grave y uno lo resuelve escribiendo’”, recordó.

Residente no profundizó más en la opinión que recibió por parte de su amigo, pero sí señaló que escribió la letra de la conocida canción cuando surgió el conflicto entre él y J Balvin. Comentó que estaba muy enojado por las cosas que se estaban diciendo y encontró en sus rimas un desahogo, por esa razón muchas líneas tienen claras referencias a sus dimes y diretes.

Alejandro González Iñárritu es uno de los mexicanos que ha logrado ser reconocido en los Premios Oscar (Foto AP/Francois Mori, archivo)

“Es un momento bien personal el momento de la tiradera, yo la asumo como personal y de verdad estoy molesto cuando lo hago, me divierto pero estoy molesto. Se hacen grandes por eso, por las letras, cabrón, no es porque tu le tires. Tú le puedes decir a otro rapero que le tire a este mismo personaje y no va a pasar sino lo escribes de cierta manera no va a pasar lo mismo, no va a tener la misma repercusión”, agregó.

