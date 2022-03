El último consejo de Flor Silvestre hacia su nieta Ángela Aguilar previo a su partida

Foto: Archivo / @angela_aguilar

La famosa cantante mexicana Ángela Aguilar, es perteneciente a una de las familias más adoradas por la gente de México, pues la joven está incluida el grupo de las voces más privilegiadas de la Dinastía Aguilar.

Con tan solo 18 años y al ser la menor de Los Aguilar, la cantante ha demostrado su gran talento en el mundo musical, por lo que que se ha abierto paso en su carrera profesional ganando premios y presentándose en importantes eventos internacionales, en los que siempre ha sido apoyada por su padre Pepe Aguilar.

Asimismo, no es un secreto que la Dinastía Aguilar estuvo encabezada por los abuelos de Ángela, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, quien falleció el pasado 25 de noviembre del 2020. Sin embargo, antes de partir, la reconocida cantante y actriz mexicana dejó unas palabras para la hija de Pepe Aguilar.

En un antiguo video que volvió a hacerse viral se mostró que en una convivencia familiar, Ángela protagonizó un momento emotivo al entonar Reina de la Canción Mexicana a capela aunada de la melodía de una guitarra para Flor Silvestre, la cual se encontraba sentada en un sillón escuchando con orgullo la potente voz de su nieta.

Y aunque el video fue muy corto, se escuchó puntualmente que la finada intérprete de Gaviota Traidora, le dedicó algunas palabras como consejos a Ángela Aguilar. De inicio le deseo que Dios la cuidara siempre, que además todas las interpretaciones que haga sean con “amor y por último que hiciera melodías con sentimiento, a lo que la intérprete de La Llorona, argumentó que de primera instancia tendría que estar enamorada para llevar a cabo al pie de la letra los consejor de su abuela.

En la actualidad la intérprete de En realidad se encuentra en su tour iniciado este 2022, que fue parte de la promoción de su disco Mexicana Enamorada el cual es el tercer álbum de estudio y el segundo como solista en el que Ángela ha trabajado. La producción del disco estuvo a cargo de su padre Pepe Aguilar y fue lanzado al mercado por parte del sello discográfico Machin Records el pasado 24 de septiembre de 2021.

Durante la tercera semana de marzo, algunos internautas reportaron la presencia de Ángela Aguilar en la Ciudad de México, su llegada estuvo marcado por la incógnita hasta que se filtraron algunos videos donde se escucha cantar a la hija de Pepe Aguilar a dueto con Yuridia, lo cual ha emocionado a los seguidores de la música regional mexicana.

Fue desde finales del 2021 que el importante compositor mexicano y progenitor de Ángela Aguilar detalló por medio de su cuenta de Instagram por medio de un live que Yuridia haría un dueto con Ángela Aguilar.

Yuridia colaborará con Ángela Aguilar para su nueva producción

Tras esto, a principios de marzo Pepe Aguilar decidió romper el silencio al compartir que su hija y la ex Académica estaban trabajando juntas en un nuevo tema, pero no dio más detalles, cómo la fecha de estreno o si tendría algún video; sin embargo, por el video filtrado en plataformas digitales todo parece indicar que la canción sí contará con su propio video y saldrá este año.

Y, aunque todavía no se saben más detalles acerca de cuándo se lanzara este dueto musical, Yuridia compartió una historia de Instagram en la que escribió: “No, pues ya terminé los videos, ahora a esperar el 2026 para que salga todo”, comunicó la compositora y cantante de Amigos no por favor.

