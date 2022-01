Talina Fernández recordó cómo Ana Bárbara la apoyó tras la muerte de Mariana Levy

Talina Fernández habló sobre el papel que Ana Bárbara ha tenido en la vida de sus nietos (Foto: Twitter@Elizabet_hFrias)

A 17 años del fallecimiento de Mariana Levy, Talina Fernández reconoció el esfuerzo que hizo Ana Bárbara al ella hacerse cargo de los hijos de la actriz por cinco años.

Los hijos que procrearon Mariana Levy y José María Fernández El Pirru fueron adoptados por Ana Bárbara cuando se casó con el viudo. Desde entonces, los jóvenes han expresado su gran cariño y agradecimiento por la Reina Grupera, pero no es la única en sentirse así, pues Talina también confesó guardar un gran aprecio por la cantante.

La Dama del Buen Decir recordó cómo Ana Bárbara se encargó de sus nietos a la muerte de Mariana Levy pese a no tener la responsabilidad de hacerlo. Así como Paola y José Emilio la consideran como una madre, también Talina la ve como la segunda mamá de los jóvenes.

“Hemos visto quién es Ana Bárbara, efectivamente, Pirru rapidito se enamoró de Ana Bárbara pero había pasado muy poco tiempo de la muerte de Mariana. Ana Bárbara se ocupó de mis nietos como cinco años, los llevaba al colegio, al dentista, como una madre, es una madre estupenda”, dijo la comunicadora en entrevista con Ventaneando.

Tras la muerte de Mariana Levy, Ana Bárbara tomó las responsabilidades de madre para cuidar a los hijos de la actriz (Foto: @talinafernandezoficial/Instagram)

Asimismo, recordó que José María se habría negado a dejarla ver a sus nietos. La situación habría llegado a ser muy delicada porque Talina había atravesado una cirugía en el cerebro y pasaba horas bajo el sol de Cancún en espera de ver a los hijos de Mariana.

No obstante, la Reina Grupera también la habría ayudado, brindándole algunas atenciones para que no pasara tan malos momentos.

“Pirru no me dejaba verlos (a mis nietos). Yo iba a Cancún y me quedaba en la playa, esperando a que bajaran mis niños. Me acuerdo que me acaban de operar del cerebro y con el rayo del sol, y yo en la playa caminando recién operada. Ana Bárbara desde su casa me veía y me mandaba un refresco porque sabía que la estaba y pasando (mal). No le tengo más que cariño enorme”, dijo Fernández.

Pese a que la intérprete de Bandido se separó del Pirru, ha mantenido una muy cercana relación con los hijos de Mariana Levy y con Talina. La Dama del Buen Decir compartió que mantienen una muy cercana amistad y está feliz por cómo todavía está al pendiente de sus nietos.

Ana Bárbara constantemente comparte cómo son sus días en familia, con los hijos de Mariana Levy (Foto: @anabarbaramusic/Instagram)

“Es una amiga mía, somos así de amigas (muy unidas) Ana Bárbara, que Dios me la bendiga cada día de su vida. Nos invita a Los Ángeles, Emilio se acaba de ir un mes en Los Ángeles un mes con ella”, agregó.

Acerca de los intereses profesionales que tienen los jóvenes, la también actriz confirmó que José Emilio está mostrando mucho interés por convertirse en actor, aunque desconoce si en realidad se dedicará al mundo del espectáculo.

Y es que hace uno días, el menor reveló que la relación con su padre está completamente rota, razón por la que se salió de su casa, al igual que Paula, y la cantante le ofreció vivir con ella. Él la rechazó ya que posiblemente iniciará su carrera artística en México, siguiendo los pasos de su mamá y abuela.

Sobre Paula y María sólo dijo que no están viviendo con ella, pues mientras la mayor se encuentra en Londres, Inglaterra, la menor se fue a Baja California con su novio.

