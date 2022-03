Toño Mauri se negó a firmar su voluntad anticipada: “Si hubiera hecho eso yo no estaría aquí”

(Foto: Twitter / @unnimediosmx)

Luego de que Antonio Mauri mejor conocido como Toño Mauri, dio a conocer que se encontró muy grave de salud por las secuelas de COVID19, el cantante habló nuevamente de su estado de salud, al igual que las difíciles decisiones que tomó tras estar en coma durante 4 meses.

Ahora confesó para el programa matutino Sale el sol, que no pasó por su mente firmar la voluntad anticipada, documento por el cual una persona deja por escrito que se le dé la oportunidad de morir de una manera digna, en el caso de encontrarse conectada de manera artificial.

“Yo estuve en esas circunstancias y mira aquí estoy, es muy difícil decir ‘Oigan dejo un papel firmado que si me conectan estoy cuatro meses, ya me desconecten’, sí yo hubiera hecho eso no estaría yo aquí”.

El cantante mexicano habló sobre su estado de salud luego de estar 4 meses en coma

Confirmó que el hecho de él se encuentre con vida, es porque existió un gran cuidado por parte de sus familiares, a pesar de la poca esperanza de lado del personal médico.

“La verdad regresé porqué ellos se empeñaron a cuidarme a sacarme, los doctores cuatro veces le dijeron a mi esposa que yo no pasaba las horas y si mi esposa se hubiera resignado a decir ‘bueno pues lo perdimos, qué lástima hicimos todo lo posible’, pues yo me hubiera quedado ahí”, comentó en la entrevista de Sale El Sol.

Asimismo, el intérprete mexicano reafirmó su creencia religiosa pues subrayó que la decisión de llevarse su vida queda en la voluntad de Dios, “Yo sí creo en Dios, creo que los caminos están dados, si Dios es su voluntad que te vayas te vas a ir, definitivamente. Si su voluntad es que te quedes, te vas a quedar a como sea a como dé lugar y estoy cada vez más convencido de eso”.

Incluso destacó que muchas personas al escuchar su testimonio recobraron la fe, lo que le ha dado fuerza al integrante de Fresas con Crema.

“A mí se me ha acercado mucha gente a verme, me han dicho ‘Toño yo recobré mi fe cuando escuché tu testimonio’ y eso me da a mi fuerza”, afirmó.

Por otro lado, relató que a pesar de las circunstancias que vivió hace más de un año, en la actualidad busca ser nuevamente aquel actor, cantante, padre y esposo que era antes de su doble trasplante de pulmón, por lo que comenzó con el ejercicio físico, sin embargo, aún le ha costado trabajo el volver a trabajar su cuerpo debido a la condición física en la que se encuentra.

“Yo el ejercicio que puedo hacer ahorita es un poquito más suave, puedo hacer mucho cardio, que es caminadora, bicicleta, todo eso me ayuda a ir adquiriendo más condición física y en cuestión de peso muy poco, todavía no he empezado a hacer algún tipo de pesas o algún tipo de resistencias” anunció el actor.

El año pasado el conocido actor Toño Mauri compartió un emotivo mensaje a través de redes sociales en donde celebró un año de vida tras haber sido sometido a una cirugía de trasplante de pulmón, luego de padecer las graves secuelas que le dejó su contagio de Covid-19.

“[...] Cumplo un año de recibir mi trasplante de pulmones!!! Un año de recibir este regalo de vida que gracias a Dios y al ángel que me dono sus pulmones, a los doctores, a Carla mi esposa que peleó conmigo hasta hoy a mis hijos y a mi familia, estoy viviendo las bendiciones de cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo!!! GRACIAS !!!”, señaló el actor mexicano en su cuenta de Instagram.

