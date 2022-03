Ramona: de un sueño de la infancia al Vive Latino 2022

Este será el debut de la banda en el vive latino (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae)

Después de tener que parar por la pandemia de COVID-19, este 2022 el Vive Latino volverá a tener una espectacular edición con todo tipo de bandas y propuestas musicales. En este sentido, Ramona no será la excepción.

Y es que para Jesús Guerrero, vocalista; Mauricio Villicaña, guitarra y teclados; Edgar Moreno, bajo y Omar Córdoba en batería, la oportunidad de presentarse en la Carpa VL el próximo domingo 20 de marzo a las 14:50 horas será toda una nueva experiencia.

En exclusiva para Infobae México, Jesús, también conocido por sus fans como Chuy, mencionó que desde la infancia tenía el deseo de participar en este festival e, incluso, llegó a negarse en varias ocasiones a asistir.

“Yo dije: ‘no voy a ir al Vive hasta que podamos tocar ahí'”, expresó.

Los originarios de Tijuana se encuentran actualmente en una gira (Foto: Ig @ramonamusica)

No obstante, en 2018, el intérprete de éxitos como Tristes Ojos, Colores, o Ir por un café, sin saber que próximamente pisaría los escenarios del festival, no pudo resistirse más y acudió como espectador al evento para ver a Chicano Batman.

En 2019, los originarios de Tijuana que conforman Ramona recorrían México con sus presentaciones y sorprendieron a sus seguidores al dar un concierto gratuito en la Glorieta de los Insurgentes de la Ciudad de México en diciembre de ese año. Ese fue su último evento presencial, previo a la contingencia mundial por el virus del SARS-CoV-2.

Pero esto no los detuvo, ya que el vocalista de la banda señaló que -si bien fue un periodo complicado para muchos de los artistas que se dedican al ámbito musical- ellos encontraron una oportunidad para conectar con su público y expandirse.

Ramona se presentará en la carpa VL (Foto: Ig @ramonamusica)

Chuy ahondó en que la música es “lo que los mantiene vivos” y ese, además del apoyo de sus fans, fue uno de los motores que les ayudó a continuar buscando diversas formas de presentar sus canciones.

Así, un momento clave para Ramona, fue cuando recientemente recibieron un sorpresivo anuncio de su representante.

“Nuestro manager, Memo García, fue a un ensayo que estábamos revisando algunas cosas de la banda y luego nos leyó la carta invitación del Vive Latino y yo la verdad sí se me salió una lágrima porque fue como un choque conmigo mismo de los 15 años y se siente muy bien la verdad”, expresó Jesús Guerrero.

El cantante de Ojitos soñados añadió que actualmente Ramona se encuentra en su gira Sobre una nube, la cual inició el pasado 11 de marzo en Mexicali y atravesará muchas partes de la República como Teotihuacán en la Ciudad de México, Chihuahua, Monterrey, Estado de México, Puebla, Querétaro, entre otros.

Los jóvenes debutarán en el festival el próximo domingo 20 de marzo (Foto: Ig @ramonamusica)

“Estamos super felices, además de eso estamos lanzando música. Ir por un café fue el primer sencillo de nuestro álbum que es de 21 canciones y la verdad se siente muy bien que Omar, que es el baterista y productor de la banda, está mezclando y masterizando toda la música y está muy chido, porque cada vez más sentimos que estamos logrando sonar más auténticos”.

En cuanto a lo que pueden esperar sus seguidores para sus próximos éxitos, Jesús remarcó que dentro de la producción musical de la banda no faltará algo característico: las letras románticas que tanto los caracterizan.

“Nuestra música siempre gira en torno al amor, incluso, hasta las que no son como tal de amor, algo tienen ahí. Hablan de amor y realmente son como experiencias propias. Nuestra música no es este tipo de canciones que hablan de la política, eso es algo que por ahorita no nos interesa mucho”, remarcó.

