Lucero agradeció a su mamá por protegerla en los inicios de su carrera

Lucero reconoció los cuidado de su mamá en su debut como niña actriz y agradeció nunca dejarla sola (Foto: Instagram @luceromexico)

Tras las acusaciones que Sasha Sokol hizo contra Luis de Llano por haber iniciado una relación con ella cuando era menor de edad, el nombre de Lucero y su mamá se volvieron tendencia en redes sociales al recodar cómo Lucero León cuidaba a su hija en todo momento cuando era una niña, no permitiendo que sufriera abusos. Por tanto, la intérprete de El privilegio de amar agradeció a su madre por la forma en que la protegió.

En el programa Hoy Día Lucero habló de cómo su mamá estuvo siempre junto a ella cuando debutó como estrella infantil, algo que la protegió de haber sufrido abusos por parte de los adultos con los que trabajaba. Asimismo, dijo que ella nunca sufrió el estar en una situación similar a la de Sasha Sokol, pero está consciente de que muchas jóvenes sí lo hicieron.

“La verdad es que es una cosa, para mí, una fortuna enorme haber tenido ese apoyo y ese cuidado (...) Muchas mujeres (sufrieron abusos) a esas edades, en esas épocas, entonces, la verdad ¡qué alivio! ¡qué agradecimiento enorme tengo yo!, de que en mi caso no haya sucedido, soy una persona muy feliz, muy realizada”

Lucero León y su hija fueron muy criticadas por no ser accesibles con el público adulto y compañeros de trabajo (Foto: Instagram/@luceromexico)

Por ello es que la protagonista de Alborada agradeció públicamente a su mamá, que estuvo junto a ella durante toda su niñez y adolescencia, pues sabe que en su momento recibió muchas críticas por no dejar que conviviera sola con otros adultos.

“Increíblemente, hago un reconocimiento público a doña Lucero León por ser… el otro día leía en redes: ‘Recuerdan el hate que se ganó la mamá de Lucero en su momento’, pero qué padre que ahora ya entendemos, y como ella siempre lo dijo: ‘A mí no me importa que me odien y que les caiga yo gorda, para mí, mi hija es lo primero’”

Y es que tras las declaraciones que hizo Sasha Sokol el 8 de marzo, donde evidenciaba que había sido presuntamente abusada por Luis de Llano ya que mantuvieron una relación cuando ella tenía 14 años, mientras que él 39, internautas cuestionaron en dónde estaban los padres de la cantante y por qué no impidieron que su hija se relacionara con un adulto de esa forma.

En medio del debate, algunos usuarios recordaron cómo Lucero León se negaba a dejar sola a su hija y ambas fueron muy criticadas por los fans.

Lucero comenzó su carera a los 10 años en programas de variedades (Foto: Instagram/@luceromexico)

Asimismo, la exesposa de Manuel Mijares señaló que ella fue afortunada al haber tenido a su familia cerca y apoyándola, pues gracias a esto fue que pudo librar diferentes situaciones, pero no se puede juzgar a aquellas personas que no disfrutaron de la misma suerte que ella.

Lucero también fue sincera acerca de cómo ella ha protegido a su hija en el ambiente artístico, pues confesó que no ha podido ser igual que su madre debido a los compromisos que tiene, pero ha intentado hacer lo mejor dándole consejos a Lucerito Mijares. Aunado a ello, tanto ella como Manuel Mijares han procurado acompañarla siempre.

“Ojalá pudiera ser así con mi hija, yo quiero estar siempre cerca de ella, a veces también por mis cosas, por mis compromisos, no me permiten estar pegadita como estaba mi mamá. Hablamos muchísimo, la aconsejo muchísimo, estamos muy cerca en muchas cosas, muy unidas, y obviamente siempre hay alguien que esté pegadito con ella, y si no puedo ser yo es su papá, y sino alguien muy cercano de mucha confianza”

SEGUIR LEYENDO: