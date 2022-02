Mauricio Ochmann detalló como fue su encuentro con el narcotráfico después de interpretar a “Chema” en “El señor de los cielos”

Mauricio Ochmann habló sobre sus vivencias con el narcotráfico

El intérprete mexicano Mauricio Ochmann tuvo la oportunidad de ser parte del programa de entrevistas de YouTube de Yordi Rosado el pasado 27 de febrero, ahí el histrión compartió algunas vivencias de su vida, como la ocasión en la que fue interceptado por un comando armado del crimen organizado para que hablara con ellos de su papel de Chema en el Señor de los Cielos.

El ex de Aislinn Derbez compartió con el auditorio del Yordi Rosado que se encontraba en una gira en una carretera de México cuando el chofer detuvo el vehículo para supuestamente echarle gas a la camioneta; sin embargo, Ochmann consideró que el conductor estaba coludido con los narcotraficantes.

“Me interceptaron en una carretera, yo creo que el que iba manejando sabía. Me estaban llevando a un evento, me interceptaron después de tres retenes. El chofer me dice ‘le voy a echar gas’, pero según este mismo no le dio tiempo, se metió a una gasolinería y yo veo a un cuate que paro el cuello, me tocaron la ventana y me dijeron que el patrón me quería conocer”, rememoró el actor mexicano.

Mauricio Ochmann como _El Chema (Foto: Twitter@Globalmediamx)

El histrión tras ver al comando armado decidió acompañarlos sin ningún tipo de impedimento: “En ese momento, no di más de 25 pasos fuera del carro, llegan más de 8 camionetas, se baja el patrón y me da un abrazo, me dice ‘Chema, perdón que hayamos tenido que interceptarte así, pero sino como te conocemos’ y yo como palmera”, dijo.

El actor dejó en claro que los trataron muy bien y lo dejaron libre sin ninguna represalia, pese a que la mayoría de los sujetos eran parte de un grupo dela delincuencia organizada: “Afortunadamente, se portaron muy bien”, recalcó el actor de 44 años.

Para finalizar el tema de como lo interceptaron, el histrión de Hazlo como hombre al confirmar que lo dejaron salir, se puso a investigar quien era el narcotraficante que lo había querido conocer: “Yo no sabía quién era entonces empecé a investigar y vi que era pesado. Y después, a los dos, tres meses veo en una noticia que lo habían matado, yo digo ‘Imagínate que esa disputa hubiera sido en ese momento’”, recordó.

Previamente, el progenitor de Kailani Ochmann Derbez minimizó la situación vivida con el narcotráfico, porque es parte de su obra; sin embargo, para Mauricio Ochmann lo más impactante de interpretar a un narcotraficante fue el efecto social que ocasionó cuando daba vida a Chema, pues no quería ser parte de un programa que idealizara las acciones de narcotraficantes.

“Yo ya estaba haciendo cine y otras cosas, de repente me dicen que si quiero hacer el spin-off, la producimos, la hicimos para contar de donde viene el personaje. Ya me toca hacerla de alguna manera y se vuelve un fenómeno, a mí lo que me pasa después, es que me toca hacer una gira por todo México y casi todos Estados Unidos de meet and greet de fotos y firmas de autógrafos, y me di cuenta de que tenía muchos fans de 5 años hasta 13 años, pero no míos de Chema”, argumentó Ochmann.

Mauricio Ochmann habló sobre sus vivencias con el narcotráfico

“Me decían ‘Quiero ser como tú, Chema, cuando sea grande’ que para mí como actor era un ‘juguetote’ y era padrísimo, pero ahí se me junto el nacimiento de Kai, mi segunda bebe. Y con esta experiencia que tuve con los niños, me dije ‘Creo que algo estoy haciendo mal, siento que tenemos responsabilidad social’. El mensaje que estamos mandando está algo torcido, no es el tipo de mensaje que quiero mandar”, finalizó.

