Regina Blandón estalló nuevamente por el rumor sobre Eugenio Derbez y el acoso

Regina Blandón explicó que la conducta de Derbez es intachable (Fotos: Instagram@reginablandon/@ederbez)

Luego de que Eugenio Derbez fuera señalado por supuesto acoso a través de una cuenta en Twitter, Regina Blandón enfureció y defendió en esta misma red social a su colega de proyectos, explicando que su conducta había sido “intachable”.

Sin embargo, recientemente Regina Blandón tuvo un encuentro con la prensa y estalló porque tocaron nuevamente el tema, además criticó duramente que algunos reporteros hubieran hecho el mismo cuestionamiento a Alessandra Rosaldo en presencia de Aitana, su hija con Eugenio Derbez.

“Tergiversaron todo lo que pasó… fueron a preguntarle a Alessandra al aeropuerto con su hija, eso me parece de muy mal gusto. No sé quién estaba ahí, pero eso no se hace” mencionó la actriz de comedia que actuaba como Bibi en La Familia PLuche. Cabe señalar que el proyecto televisivo comenzó cuando ella tenía 12 años e interpretaba a la hija de Ludovico Peluche -Eugenio Derbez-.

(Foto: captura de pantalla/Twitter)

El objetivo original de esa serie de preguntas era preguntar a Blandón su opinión sobre los Premios Oscar de 2022, ya que la película CODA está nominada a varios premios y Eugenio Derbez participó en ella. Ante esto, la actriz de comedia pidió que sólo se hablara de ese proyecto y mencionó lo siguiente:

“Estoy muy emocionada. Lo de CODA va a estar increíble porque él se merece todo lo que tiene. Es un chido y siempre ha sido un chido con todo el mundo: con quien trabaja y con sus amigos. Lo quiero con todo mi corazón a él y a su familia”

Cabe señalar que el tema del supuesto acoso surgió después de que Sasha Sokol exhibiera que sufrió ese tipo de violencia por parte de Luis de Llano, por lo que una persona en Twitter realizó un comentario señalando que era previsible que Regina acusara a Eugenio. “Esperando que @ReginaBlandon diga que @EugenioDerbez la victimó. Porque va a pasar”, se leyó en el tuit.

Regina Blandón también se dijo molesta por la forma en que abordaron a Alessandra Rosaldo (Foto: Instagram/@vengalaalegriatva)

Al respecto, Blandón mencionó esto en las cámaras de varios medios como Venga la Alegría: “Estuvieron más abajo que un troll, porque el troll dijo ‘nada más falta que Regina salga’. Y yo salí a defender”.

Además, la actriz se dijo sumamente molesta porque diversos canales de comunicación tomaron la afirmación de acoso para realizar productos y difundir aún más el rumor:

“Estoy muy emputad* porque agarraron una palabra, ‘el supuesto acoso que sufrió....’ para agarrar clics. Y si la gente de la prensa, que es responsable de pasar información de un tema tan importante que nos atiene y de lo que todos somos parte, sin seriedad, no se puede”, mencionó.

El rumor surgió unos días después de que Sasha Sokol hubiera expuesto el abuso que vivió (Foto: Archivo)

En su momento, Regina Blandón realizó una contestación al autor de la acusación para aclarar que nunca fue víctima de acoso o algún otro tipo de violencia por parte de Eugenio Derbez.

“Eugenio es intachable. ¿Cómo sueltas un comentario así sin más, solo para tu entretenimiento, minimizando la lucha, la valentía de las víctimas, relativizando y, además, calumniando? Piensa un poco antes de publicar, por favor. Esto es cosa seria”, escribió la actriz.

Ante la defensa, los seguidores de Blandón pusieron otro tema en la conversación y criticaron a la actriz por no hablar el contenido de La Familia P. Luche, pues señalaron que tendría capítulos misóginos. Inclusive, Bibi, el personaje de Regina en el sitcom, habría hecho chistes en los que se expresaría de forma despectiva o discriminatoria hacia las mujeres.

Por su parte, Alessandra Rosaldo también defendió a su esposo e incluso dijo que se arriesgaría con tal de defenderlo “¡Ay dios mío! ¡Jamás! Yo también (meto las manos al fuego por él), porque si existe un hombre caballeroso en esta vida, es mi marido”.

