Gustavo Adolfo Infante otorgó una disculpa “de hombre” a Eduardo Yáñez tras hablar de su mamá

En primera instancia, l presentador no recurrió al protagonista de Destilando amor para que diera su postura (Fotos: Ig @gainfante/eduardoyanezofc)

Gustavo Adolfo Infante es una de las personalidades más controversiales del medio del espectáculo debido a sus constantes opiniones que lo suelen poner en aprietos. Pero en esta ocasión, los papeles se voltearon un poco y el conductor fue quien tuvo que disculparse con Eduardo Yáñez.

El origen del problema entre ambos famosos inició hace un tiempo, cuando el conductor entrevistó en de primera mano a unas personas que supuestamente agredieron físicamente a la mamá del galán de telenovelas, con la primicia de que con esta acción buscaba tener las dos versiones de la historia con fines periodísticos.

Sin embargo, el presentador no recurrió al protagonista de Destilando amor para que diera su postura sobre los hechos y explicara la situación desde su punto de vista.

Eduardo Yáñez limó asperezas con Gustavo Adolfo Infante (Foto: Instagram/@eduardoyanezofc)

El mismo Eduardo Yañéz contó en antiguas ocasiones que demandó a los trabajadores por robo, maltrato y abuso de confianza, pues ellos estaban a cargo de cuidarla, pero contrario a eso la despojaron de un departamento que el artista le había regalado a su mamá, María Eugenia Luévano.

Fue por todo lo anterior que el pasado 17 de marzo, Eduardo reapareció en el programa De primera mano y fue sorprendido por Gustavo Adolfo Infante, quien se mostró arrepentido de su actitud.

“Nos conocemos hace muchos años y Eduardo ya pintaba como importante estrella de las telenovelas, y en el ir y venir hubo algo que lastimó a Eduardo, y si te lastimó en ese momento porque era tu señora madre, te ofrezco una disculpa como hombre, creo que como reportero hice lo que tenía que hacer, pero yo tengo una madre también y se lo que duele una madre, te quiero ofrecer una disculpa… quiero Eduardo que aceptes una disculpa de hombre, dame la mano”, dijo el periodista previo a comenzar la entrevista.

la mamá del artista ya falleció (IG: eduardoyanezof)

Ante esta situación, Yáñez aceptó la disculpa y destacó que su mamá le enseñó que no debía guardar rencores y que era mejor seguir adelante. Pero después, el artista no perdió la oportunidad de señalarle a Infante que su actitud de aquel entonces no había estado bien.

“Recuerdas la cagad* que hiciste aquí, trayendo a esos güeyes que maltrataron a mi mamá”, dijo. Ya para entonces los roces entre ambos habían cedido y dicho comentario quedó más como un momento chusco para los dos.

Eduardo Yáñez tenía una relación muy cercana con su mamá (IG: eduardoyanezof)

Cae recordar que el 23 de febrero de 2020 se dio a conocer la noticia del deceso de la señora María Eugenia Luévano.

Yáñez publicó desde sus redes sociales un emotivo video que acompañó con la frase “Descanse en paz”. En el clip se podían apreciar diversas imágenes del famoso actor sonriente junto a su mamá que, según Las Estrellas, tenía 82 años.

La señora “Maru”, como se le conocía, vivía en un asilo desde 2017, luego de que el actor se enterara de que su madre sufría de maltratos por parte de la gente a la que él pagaba para que la cuidaran y lo que provocó que la mujer estuviera en terapia intensiva y perdiera un brazo.

Yáñez y su madre tenían una relación cercana y en varias ocasiones le expresó su cariño, como ocurrió apenas hace unos días, cuando le dedicó el poema Bonita, que dice: “Ella es bonita, no bonita de aquellas que roban portadas, ella es bonita de aquellas que con una sola sonrisa te roban el alma”.

