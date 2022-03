Benny Ibarra habló sobre Sasha Sokol contra Luis de Llano: “Ha generado muchísimo dolor en la familia”

El cantante comentó que también ha sido acosado @luisdllanomacedo / @bennyibarra / @sashasokolova

Luego de que Sasha Sokol se atreviera a alzar la voz para contar su testimonio de abuso contra Luis de Llano, su amigo y sobrino respectivamente, Benny Ibarra, volvió a hablar sobre la difícil situación. El cantante confesó que su familia está pasando por un momento muy complicado tras la denuncia pública de su excompañera de Timbiriche y comentó el significado que cada uno de ellos tiene en su vida.

El intérprete de Cielo, Inspiración, Sin ti y Si puedo volverte a ver asistió como invitado especial al programa Hoy para compartir algunos detalles sobre Cumbia Machine Tour, el concepto que busca reunir a artistas de diferentes géneros musicales con grandes representantes de la cumbia a nivel internacional.

Dentro del cartel se encuentran Benny Ibarra, Erik Rubín, Mía Rubín, Kalimba, Lupillo Rivera, Edwin Luna, La Sonora Dinamita, Ely Guerra, Raymix, Víctor García y La Sonora Santanera. Su primer presentación se llevará a cabo el próximo 1 de abril en la Arena Ciudad de México y los boletos ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Superboletos.

Luis de Llano trabajó como representante y productor de Sasha Sokol al inicio de su carrera (Foto: Captura de pantalla YouTube / Ventaneando)

Después de platicar sobre la emoción que siento por su regreso a los escenarios tras la pandemia de COVID-19, Andrea Legarreta le pidió que diera su opinión respecto a la publicación que hizo Sasha Sokol en el marco del Día Internacional de la Mujer, donde acusó al productor Luis de Llano de abuso, pues tuvieron una relación cuando ella tenía 14 años y el 39.

“Es un tema muy delicado que ha generado muchísimo dolor en la familia. Obviamente la familia también de Sasha, ella es mi familia, es mi hermana [...] me cuesta trabajo hablar del tema por el dolor, me cuesta trabajo porque si fuera realmente una discusión [...] el 90 por ciento de las personas que están allá afuera lo terminan utilizando como bala de cañón”, declaró.

El ex Timbiriche comentó que se sentiría más cómo entablando una conversación abierta al diálogo, pero no puede hacerlo debido a la controversia que desatan las declaraciones que cualquier persona cercana a los involucrado hacen. No obstante, mencionó que ya tuvo la oportunidad de hablar, de manera privada, tanto con su amiga como con su tío.

Usuarios cuestionaron el hecho de que Yordi y Luis de Llano hablaran del tema de Sasha Sokol con total naturalidad (Foto: Instagram)

“Obviamente que es difícil juzgar, ¿no?, sobre todo en esta época donde todos somos tremendos justicieros a través de las redes sociales [...] Luis es un hombre a quien quiero muchísimo que ha sido muy importante en mi vida personal y en mi vida profesional”, continuó.

Sin profundizar más en el tema en particular, Benny Ibarra mandó amor al soplar a través de una flauta que lleva colgada en el pecho. Según explicó, el sonido que emite es la frecuencia con la que se afina el amor en las personas. No obstante, también reflexionó sobre la importancia que tiene la comunicación familiar y reconoció el valor que tienen las mujeres para enfrentar situaciones similares.

“Hay que estar muy encima de la educación de nuestros hijos, es bellísimo que ya las niñas de hoy estén mucho más conscientes de lo que están pasando y de como cuidarse, es muy delicado”, agregó.

Con más de 30 años como pareja, Celina y Benny conforman uno de los matrimonios más sólidos en el ambiente artístico nacional (Foto: Instagram)

Previo a su intervención en el matutino de Televisa, mostró su apoyo a su excompañera a través de su cuenta de Twitter, donde escribió: “Te abrazo amiga querida Sasha Sokol siempre”. Cabe recordar que el cantante creció junto a Sasha Sokol porque ambos formaron parte de Timbiriche y desde ese momento han mantenido una relación de amistad bastante cercana.

Por otro lado, su madre Julissa es hermana del productor, por lo que también guarda un lazo familiar con él. Hasta el momento, Luis de Llano no ha dado más declaraciones al respecto, la última vez que habló sobre su ‘noviazgo’ con Sasha fue durante su entrevista con Yordi Rosado.

