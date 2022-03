Esposa de Benny Ibarra sobre Sasha Sokol y Luis de Llano: “Cimbró a mi familia”

Con más de 30 años como pareja, Celina y Benny conforman uno de los matrimonios más sólidos en el ambiente artístico nacional (Foto: Instagram)

Luego del estremecedor relato de Sasha Sokol publicado el pasado 8 de marzo, con el cual la cantante destapó que de los 14 a los 17 años vivió un noviazgo con Luis de Llano Macedo, 25 años mayor que ella, situación que a la distancia califica como “un abuso y un crimen”, diversas han sido las reacciones entre el público y en el medio del espectáculo.

Al respecto, Benny Ibarra, su compañero de Timbiriche, fue uno de los primeros en manifestarle públicamente su apoyo a quien llamó “mi hermana”, y con un breve mensaje que endosó al largo hilo de Sasha en Twitter, el sobrino de Luis de Llano le hizo saber que contaba con su apoyo.

Ahora, la esposa del cantante de Llueve luz, la ex modelo Celina de Villar, fue cuestionada en un encuentro con los medios de comunicación sobre cómo se encuentra su familia tras la vorágine desatada por el comunicado de Sasha.

Erik Rubín y Benny Ibarra fueron de los primeros en hacerle saber a Sasha su apoyo tras el comunicado (Fotos: Instagram/@luisdllanomacedo/@timbiri_chesmesx)

Del Villar confesó que ya se había preparado para afrontar los cuestionamientos de la prensa: “Sabía que me lo iban a preguntar y obviamente, así como estaban preparados para su pregunta, obviamente nosotros preparamos una respuesta”, expresó.

“Mi familia política, sobre todo mi marido, está en medio de la situación. Evidentemente es difícil hablar del tema, no está fácil, no sabemos si va a escalar a niveles legales, por lo tanto no les puedo decir nada”, aseguró.

Aunque luego reveló que “estuvimos los cuatro platicando (ella, Benny y sus hijos) y llegamos a la conclusión de qué podemos sacar de esto: creo que lo importante aquí es darnos cuenta que como padres de familia tenemos que estar alertas a los focos amarillos o rojos con nuestros hijos, que a las niñas y niños se les enseñe a decir que no, que se les enseñe que hay que respetar, es una cuestión de seres humanos, que puede haber una comunicación”, dijo en referencia al caso que constituiría el delito de estupro y corrupción de menores en contra de Luis de Llano.

Benny Ibarra y Celina del Villar son hijos de dos jóvenes de nombre María y Mateo Foto: Achivo

La madre de María y Mateo Ibarra, a quienes procreó con el también hijo de Julissa, destacó la importancia de la familia y su responsabilidad en el cuidado de los hijos:

“Como papás tenemos que estar bien presentes. No puedes no dejar de ser mamá o papá, y pendientes no significa ‘Dime a qué hora llegas’, va mucho más allá”, agregó.

Celina externó que lo expuesto por Sasha ha sido un asunto estremecedor para la familia, “pero nos cimbró a todos; a ustedes, a nosotros, a la sociedad entera. Son cosas que, incluso cuando nos enteremos de personas que no conocemos, duelen”.

Benny Ibarra es sobrino de Luis de Llano, quien ahora enfrenta el repudio de gran parte del público (Foto: Instagram @BennyIbarra)

Del Villar comentó que tan escabrosa revelación le ha servido para reflexionar en torno a la sociedad, y cómo los cuidados en la familia son importantes para evitar caer en riesgos frente a un abuso.

“Nos sorprendió a todos, pero nos ha sorprendido cada que alguien alza la voz en algún sentido de esto. Y me pone a pensar, me echa un pasito para atrás para recapitular qué podemos hacer nosotros como sociedad: empezar por nuestro núcleo familiar”.

Tras su reflexión, Celina evitó hablar más del tema y aseguró que en familia decidieron no hacer comentarios ante la prensa, sobre todo a la espera de lo que desencadene legalmente lo expuesto por la cantante de Rueda mi mente: “No voy a hablar del tema, se los pedí desde el principio, es algo delicado. A lo que me corresponde a mí, como mamá, esa es mi postura y lo que me puse a pensar y en la junta familiar que tuvimos ayer esa fue la conclusión”.