¿Laura Zapata la verdadera mamá de Thalía?: la madre de Lucero habría desatado el rumor

Laura Zapata confesó si es la verdadera madre de Thalía

Hace varios años surgió el rumor de que Laura Zapata era la verdadera madre de Thalía, no Yolanda Miranda. Aunque en anteriores ocasiones se han aclarado las especulaciones, parece ser que el misterio persiste entre el público. Por esa razón, la villana de telenovelas negó rotundamente los supuestos y confesó que todo surgió por un comentario que habría hecho la mamá de Lucero.

La intérprete de 65 años concedió una entrevista para la periodista de espectáculos Inés Moreno, donde volvió a ser cuestionada sobre la veracidad del dato que ha marcado su carrera artística. Para empezar, Laura Zapata lamentó que la situación se base en experiencias de madres que se vieron en la necesidad de esconder su embarazo para mantener las apariencias.

“Secreto de familias, me imagino que con un criterio así, ¿no?, que quieren quedar bien con los demás y que alguien que tiene un hijo y la mamá tiene que decir ‘es mío’, que sí ha pasado pero no es mi caso”, comentó.

La cantante y actriz mexicana nació el 26 de agosto de 1971, actualmente tiene 50 años. (EE.UU.). EFE/ Giorgio Viera/ Archivo

De esta manera, Laura Zapata confirmó entre ella y Thalía sólo existe un lazo de hermandad. Cabe recordar que la exparticipante de MasterChef Celebrity México es fruto del primer matrimonio de Yolanda Andrade con Guillermo Zapata, mientras que la protagonista de María la del barrio es hija de Ernesto Sodi, quien también es padre de Ernestina.

Sin embargo, eso no fue todo lo que contó respecto al tema. Por primera vez en toda su trayectoria dentro del medio, la actriz contó que el rumor sobre su supuesta maternidad con la intérprete de No me acuerdo surgió tras un comentario que habría hecho Lucero León, madre de la Novia de América, frente a varias personas y una de ellas le pasó la información.

“Alguien me dijo que [...] salió de una mesa donde estaba sentada la mamá de Lucero y ella dijo que Thalía era mi hija, es la primera vez que lo digo, ya ni me acordaba de eso”, comentó.

Hasta el momento, Lucero León no ha desmentido o confirmado la información (Foto:Cuartoscuro)

Finalmente, Laura Zapata mencionó que no se siente incómoda ante los rumores que apuntan sería la verdadera madre de Thalía y rectificó que ella nunca hubiera sido capaz de ocultarla si fuera su hija, al contrario, estaría orgullosa de ser su madre.

“Eso lo hace una persona que tiene miedo a la sociedad, que quiere quedar bien con alguien, pero digo ¿esconder a un hijo?, ¿negar un hijo?, ¿traslapar un hijo?, me parece un absurdo, me parece una tontería, yo no sería capaz de hacer una cosa así”, agregó.

La intérprete no quiso dar más detalles al respecto, pero dejó entrever que es un rumor que no tiene importancia en su vida. Por otro lado, durante la misma plática con Inés Moreno recordó cómo fue trabajar junto a su hermana en María Mercedes donde sus personajes eran los principales, la protagonista y antagonista respectivamente.

Thalía como "María Mercedes" Foto: Televisa/Las Estrellas

Compartió que nunca se sintió mal por lanzar fuertes comentarios hacia su hermana, dentro de sus personajes, porque era parte de su trabajo y, entre bromas, comentó que la actitud que tenía Malvina del Olivo con María surgió por la forma en qué se vestía, su look. No obstante, también reconoció que los inicios de su carrera estuvieron enmarcados por sacrificios de tiempo que sufrieron sus hijos, pero gracias a ello logró posicionarse.

“Cómo voy a sentir raro, ¿veías cómo se vestía?. ¡Que lindas épocas, qué bonito trabajo!. Yo la verdad que cada vez que hago un repaso digo qué padre trabajadora, qué padre gente. Me quiero más porque hago un recorrido por todo esto y entonces recuerdo todo lo que tenía que sacrificar en esos momentos”, externó.

