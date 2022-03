Mimí de Flans recordó el acoso que vivió hace 36 años en un programa en vivo

Mimí de Flans recordó la ocasión en que fue víctima de coso en Chile (Foto: Instagram @mimisiti7815)

Hace unos días se viralizó en las redes sociales un antiguo video donde aparecen las integrantes del entonces recién lanzado grupo juvenil de pop mexicano Flans en una situación bochornosa de la que pudieron salir avante.

Y es que fue en la plataforma TikTok donde fue colgado el clip donde se les ve a las integrantes Mimí, Ivonne e Ilse en un programa de televisión, durante su visita a Chile en 1986, show en el cual se notaron bastante incómodas ante el acercamiento del presentador César Antonio Santis.

Ahora, 36 años después, los usuarios de redes sociales han señalado que el comportamiento del conductor del programa de televisión Martes 13 fue machista y acosador contra las cantantes mexicanas, que por entonces eran unas jóvenes intérpretes.

Las cantantes Ilse, Ivonne y Mimí se vuelven bítales por reacción ante presunto acoso

Después de presentar erróneamente a las integrantes, confundiendo sus nombres, Santis se acercó a Mimí, a quien tocó por detrás de la espalda a la altura de la cintura, hecho que la cantante hizo notar al aire. Además, el conductor hizo mofa de la baja estatura de Ilse y estuvo a punto de ridiculizarlas por el vestuario holgado que llevaron a la presentación:

“Tú eres Ivonne, tú eres Ilse y tú eres Mimí”, mencionó el conductor de forma equivocada a lo que la hoy conductora de televisión reaccionó señalando que los nombres estaban al revés, situación que le dio risa al público que había asistido al foro del programa chileno.

En el clip se ve cómo Santis parece no entender que ya había incomodado a las cantantes, pues tomó a Mimí mencionando que él era su padrino. Así contestó la cantante: “Mucho gusto. No me ande usted manoseando oiga. ¿Qué te pasa? Luego luego agarrando cinturita, pues cómo”, expresó mientras le quitaba la mano al conductor y le daba pequeños golpes. El chileno mencionó que se iría a otro lugar, colocándose donde estaba Ilse, pero Mimí le advirtió: “No abuses porque está chiquita, eh”.

Fue en 1986 cuando la banda pop se presentó en algunos países de Latinoamérica dando a conocer su propuesta musical Foto: Instagram @flansgrupo

Ilse no se quedó callada y le dejó en claro que estaba bien el acercamiento físico pero no que la tocara más allá del hombro: “Mientras sea en el hombro y no en la cintura”, pero el conductor se burló de su estatura, haciendo referencia a que no le llegaba a la altura, por lo que la cantante le mencionó “Pelado, no se burle”.

El presentador no entendió lo que significaba el adjetivo y preguntó qué quería decir y ellas respondieron: “Pelado significa ‘mal hombre’, ‘grosero’, ‘embustero’, ‘cruel’, ‘mal amigo’”.

Ahora, casi cuatro décadas después de aquel incidente, es Mimí quien recordó la ocasión y aprovechó para contestarle a quienes la criticaron en redes por “hablar hasta ahora” sobre el acoso del cual fue víctima en el país sudamericano.

“Aquí la onda es que no hay que permitir, la edad que tengas, no importa que seas hombre, mujer, perro o quimera, no puedes permitir que te falten al respeto y el cuate sí me agarró”, dijo Mimí en el programa Sale el sol, donde es una de las conductoras actualmente.

Mimí destacó que ninguna persona debe consentir un acoso ni tocamientos (Foto: Twitter @MimiContigo)

Así como la actitud de las cantantes de Las mil y una noches y No controles fue aplaudida en las redes sociales por múltiples personas que destacaron que las famosas pudieron hacerse respetar ante las actitudes machistas del chileno, algunos usuarios en las redes sociales cuestionaron a Mimí, e incluso dudaron que Celis la hubiera tomado de la cintura, esto porque en el video sólo se alcanza a ver que pasa el brazo por detrás de ella.

Ante estos señalamientos, la ex conductora de Mimí contigo recalcó: “El cuate sí me agarró, qué poca abuela. En los 80, 90, los 2000, niñas no se dejen y aplausos para las mujeres que no nos dejamos y los hombres tampoco”, expresó.

SEGUIR LEYENDO: