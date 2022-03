Ángela Aguilar reaccionó a su caída de falda: “Me hacen sentir que no traía nada abajo”

Ángela Aguilar habló del desafortunado accidente (Foto: Instagram/angela_aguilar_)

Ángela Aguilar rápidamente ascendió en su carrera al punto de ser considerada como una de las más grandes promesas que tiene la música mexicana en la actualidad. Es por esta razón que la joven se ha ganado el corazón de la población con sus canciones y carisma.

Pero recientemente a intérprete de Dime que me quieres se hizo viral en redes sociales tras un video en donde se le cae una falda en plena presentación en vivo.

Fue durante uno de los conciertos de su gira Mexicana Enamorada donde sufrió el aparatoso percance cuando iniciaba interpretar uno de sus temas.

En el audiovisual se puede observar a la joven de 18 años mientras intenta subir las escaleras del escenario con ayuda de uno de los integrantes de su staff, no obstante, en ese instante la falda brillante de tul, amplia de color negro se deslizó lentamente por sus piernas y quedó completamente tendida en el piso del escenario.

En la gira denominada "Mexicana Enamorada", la solista sufrió un percance al iniciar con su tema en uno de sus conciertos, pues subió al escenario sin falda.

Esto dejó a Ángela sin vestido, pero para su fortuna, traía colocado un pantalón debajo por lo que no mostró nada que pudiera ser bochornoso.

El incidente en cuestión no detuvo el concierto, pues como toda una profesional la integrante de la Dinastía Aguilar esperó que su equipo le ayudara a colocarse nuevamente el complemento de su outfit, para posteriormente continuar cantando.

Esta acción generó una gran ola de simpatía por parte de los cibernautas, los cuales destacaron que tal profesionalismo se debe a su padre. Mismo motivo por el que se ha abierto paso en su carrera profesional ganando premios y presentándose en importantes eventos internacionales.

La joven se ha ganado el cariño de todo México (Foto: YT Angela Aguilar oficial)

Así, tras este suceso, Ángela Aguilar apareció en una entrevista con El Show de Piolín y habló un poco sobre el incómodo momento que vivió.

“Digamos que a veces pasan cosas no tan buenas, como que se nos cae la falda, pero es divertida. Honestamente si yo me pudiera cambiar unas 15 veces cada show, me encantaría”, explicó entre risas.

“Los vestuarios me caracterizan y me encanta poder ponerme diferentes cosas. Portar México de diferentes formas, entonces tengo muchos cambios de vestuario, traigo muchas cosas nuevas para este show que me tiene muy emocionada porque esta es una forma nueva que nunca antes había visto”, contó Aguilar.

La cantante de regional mexicano remarcó que, aunque el accidente no fue tan grave, los usuarios de redes sociales no dejaron de hacer más grande el asunto de lo que era.

Ángela Aguilar mostró respeto a la trayectoria de su padre (Foto: Instagram/@aztecauno)

“Todo el mundo me hace sentir que no traía nada abajo, traía unos pantalones, era el siguiente cambio. Pero ya quedé con mis vestuaristas de: ‘pónganme más clips para que no se me caiga la falda por el amor de dios, pero todo salió bien”.

La cantante mencionó que este tipo de situaciones no era algo que le sucediera frecuentemente a su padre Pepe Aguilar o a su hermano Leonardo, ya que solo se limitaban a usar traje de mariachi durante sus presentaciones.

Aún así, Ángela recordó que en una ocasión a su progenitor se le cayó un micrófono y, ante la pregunta del entrevistador sobre si a su hermano se le había caído algo, ella respondió entre risas: “El pelo, no, no es cierto, nada se le ha caído”.

Fuera de broma, la cantante mostró respeto por la forma en que sus familiares montan sus shows y el esfuerzo que ponen en cada una de sus presentaciones.

