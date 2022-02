Pepe Aguilar aseguró que su autobiografía causará polémica: “A lo mejor ya no me dan chance de cantar”

Pepe Aguilar dijo que su autobiografía causará controversia en el mundo del entretenimiento (Foto: Instagram/@pepeaguilar_oficial)

El cantante Pepe Aguilar reveló que se encuentra trabajando en su autobiografía, la cual, según sus declaraciones, causará polémica por todo lo que se revelará entre sus páginas.

Ante las cámara de program Hoy el intérprete de Por mujeres como tú dijo: “No se la van a acabar cuando salga ese libro, yo también tengo que estar ya retirado porque sino después de salir ese libro a lo mejor ya no me dan chance de cantar”.

Pese a que afirmó que el libro causará controversia en el mundo del entretenimiento en México, el cantante mencionó que no va a hablar mal de nadie, pues de acuerdo a sus palabras, “sí hay cosas muy interesantes”.

“No te creas que ya no podré cantar, pero sí van a ser controversiales y me gusta la controversia, en el sentido de no los chismes, sino de decir la verdad”, explicó.

Pepe Aguilar aseguró que la bioserie de su padre será una de las mejores (Foto: CUARTOSCURO.COM)

Asimismo, habló acerca de la serie que retará la vida de uno de los cantante más importantes dentro del regional mexicano, y quien también fue su padre, Antonio Aguilar. Sobre este tema, El intérprete de Me estoy acostumbrando a ti señaló que la producción de dicho proyecto ha salido sumamente costoso, sin embargo, aseguró que será de las mejores entregas que se hayan hecho bajo este concepto.

“Me atrevo a decir que será una de las historias con más contenido de bioseries de todas las que se han salido, la verdad”, recalcó.

Cabe mencionar que durante la última entrega de los Premios Lo Nuestro del pasado 24 de febrero, él y su hija, Ángela Aguilar, triunfaron, no sólo algún reconocimiento, sino también con la atención que recibieron por parte de los medios de comunicación y sus fans.

El cantante se robó las cámara al llegar al FTX Arena de Miami, Florida acompañado de su tierna mascota. Un perro de raza pug con pelaje negro fue quien se ganó el cariño de los medios, así como también de la cantante Paulina Rubio, quien, al percatarse de la presencia del canino, lo llenó de cumplidos. Al igual que La Chica Dorada, a los integrantes de Grupo Firme les emocionó que el Gordo Aguilar, nombre del can, asistiera al evento.

Por su parte, Ángela Aguilar protagonizó uno de los momentos más emotivos de la premiación debido a las palabras que lanzó tras galardonarse como Artista revelación femenina.

Ángela Aguilar protagonizó uno de los momentos más emotivos de la premiación (Foto: Instagram/angela_aguilar_)

Luego de que medios de espectáculos y fans de la joven en constantes ocasiones han señalado que existe una supuesta rivalidad entre la hija de Pepe Aguilar y su prima, Majo Aguilar, la intérprete de Ahí donde me ven destacó la importancia de las mujeres dentro del género regional mexicano.

“Quiero dedicarle esto a todas las mujeres, porque el género regional mexicano es un género que necesita traer a más mujeres y estoy muy contenta de poder representar a la nueva generación de mexicanos y espero que todas las niñas que nos están viendo en casa se animen porque las mujeres fuertes sí podemos”, declaró Ángela Aguilar al recibir el premio Artista revelación femenina, mismo al que contendía su prima Majo.

Durante la premiación , la joven cantante unió talento con Christian Nodal, Camilo, David Bisbal y Grupo Firme para rendirle homenaje a Vicente Fernández, quien falleció a finales del año pasado. Los artistas enaltecieron la carrera del Charro de Huentitán interpretando un popurrí de éxitos que incluyeron El tapatío, Los mandados, Un millón de primaveras, Acá entre nos y De qué manera te olvido.

