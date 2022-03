Qué dijo Rafael Amaya sobre familia de Julio César Chávez tras su distanciamiento

El actor se considera gran amigo de la familia Chávez (Fotos: Instagram/@rafaelamayanunez/@jcchavezjr/@jcchavez115)

Rafael Amaya cada vez se encuentra mejor de salud y en esta ocasión fue cuestionado sobre los recientes problemas de distanciamiento entre Julio César Chávez y su hijo Chávez Jr. que se han intensificado al grado de que diversos medios de comunicación aseguran que el primogénito ha puesto en duda la capacidad paternal que el deportista ha tenido con él. El Señor de los Cielos ha tenido ayuda en el pasado de la familia del boxeador, por lo que ahora externó su apoyo.

El actor se sinceró sobre los difíciles momentos que vive la familia de Julio César Chávez junto a sus hijos y en su reciente encuentro con diversos medios de comunicación a su llegada a la Ciudad de México, él siguió mostrándose totalmente recuperado luego de vivir severas adicciones y ser internado en la clínica de rehabilitación del ex boxeador profesional, por lo que ahora el interés del público sobre la intervención del actor en el caso fue preguntado de manera directa.

“No, no es cierto, absolutamente negativo, yo lo respeto mucho, lo quiero mucho, a su familia también, les mando un beso y un saludo”, mencionó el actor de proyectos como La Reina del Sur (2011), Las Dos Caras de Ana (2006) y Sin Pecado Concebido (2001).

Rafael agradeció a sus fans por esperar su regreso (Foto: Instagram/@rafaelamayanunez)

El protagonista de El Señor de los Cielos, que le da vida en más de una temporada a Aurelio Casillas, confesó que se ha mantenido al margen de los problemas de adicción que tiene el hijo de Julio César, pues después de que revistas de circulación nacional externaron la noticia, el primogénito del ahora comentarista no ha dudado en generar una nueva ola de comentarios en su contra, por lo que el actor pidió respeto para su proceso pues aseguró que como todo ser humano tiene derecho a llevarlo como quiera o pueda: “No me he comunicado con él, pero todo ser humano tiene su proceso, hay que respetarlo”.

Respecto a los malos comentarios que Chávez Jr. ha lanzado contra su padre, el actor no quiso hacer más pues aseguró que no se debe opinar nada cuando no se tiene mayor información al respecto, aunque sí expresó su interés por hablar con él e incluso aseguró que aún tiene su número por lo que podría intervenir en el conflicto familiar de la misma manera en que en determinado momento el ex boxeador lo apoyó a él.

El ex boxeador ha apoyado al actor GUADALAJARA, JALISCO, 22ABRIL2021.- El campeón mexicano Julio Cesar Chávez, ofreció algunas entrevistas a diversos medios de comunicación en un reconocido restaurante de la ciudad, esto con el fin de promover la función de boxeo de exhibición del próximo 19 de junio denominada la “Dinastía Chávez”, donde también participaran Julio Cesar Chávez Jr. y Omar Chávez. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

“Eso no te lo puedo confirmar, no puedo opinar nada, porque no he leído nada al respecto, pero ya me comunicaré con él, tengo su teléfono, puedo platicar con él. Yo creo que su papá lo está apoyando mucho, eso es muy bonito siempre, por parte de su papá, y bueno, pues espero que se recupere”, mencionó.

Finalmente, Rafael Amaya manifestó que ya no tiene la necesidad de tomar terapia luego de su problema de adicciones que en el pasado incluso lo llegaron a mantener fuera de los reflectores y por lo cual sus fans manifestaron su temor por ya no tener más al actor protagonizando la famosa serie que lo ha posicionado como uno de los favoritos del público: “No, no, ya no, nada más de cómo liar con la prensa… no, no es cierto, los quiero mucho, muchas bendiciones”, finalizó.

Rafael Amaya en Malverde (Foto: Captura de pantalla YouTube@Telemundo)

Lamentablemente en redes sociales el actor ha sufrido una serie de ataques por su nueva apariencia física y ha sido calificado con adjetivos referentes al sobrepeso: “Ese rostro es el de un hombre que ya no tiene nada que ver con el guapo del pasado”, “Tristemente ese es el resultado de las drogas”, “Que alegría que se vea mejor pero ya no quedó nada de él”, externaron en Twitter.

