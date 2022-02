Rafael Amaya confirmó su regreso a “El señor de los cielos”

Rafael Amaya retomará su personaje de "Aurelio Casillas" en nueva temporada de "El señor de los cielos" (Foto: Instagram @rafaelamayanunez)

Tras varios años de haber despedido al personaje de Aurelio Casillas, Rafael Amaya finalmente regresará a la televisión con la nueva temporada de El señor de los cielos, noticia que el actor confirmó agradeciendo esta “segunda oportunidad”.

La última participación que Rafael Amaya tuvo en televisión con su personaje de Aurelio Casillas fue durante la sexta temporada de El señor de los cielos. Desde entonces, tuvo algunas pequeñas apariciones en la serie con escenas de otras temporadas. No obstante, Telemundo confirmó que habrá una octava parte de la historia y el actor volverá a interpretar a su famoso personaje.

Durante un evento de la televisora, Amaya compartió que “estoy muy emocionado de regresar de la muerte. Me siento muy agradecido por esta segunda oportunidad”, dijo el actor. “Ahora estoy viviendo un momento muy importante. ¡Arre!”, agregó tras la presentación del tráiler de la nueva temporada.

Pese a que no se dieron más detalles acerca de esta nueva producción, en el corto adelanto que se presentó en el evento, se recordaron algunos de los momentos más importantes de Aurelio Casillas en la serie, así como lo fue su muerte. Después, se muestra a un hombre entre las sombras y se pregunta a los espectadores “Are you ready? (¿Estás listo?)”.

El actor se dijo agradecido de volver a interpretar a "Aurelio Casillas", quien va a "regresar de la muerte" en la temporada 8 de "El señor de los cielos" (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

En el evento de Telemundo también se dio a conocer que el histrión será parte de Todos los nombres de Aura, telenovela que protagonizará Blanca Soto. Este melodrama será entorno a la vida de una mujer adicta al juego.

Tras haber tenido fuertes problemas de salud debido a problemas con el consumo de drogas y alejarse por unos años de la televisión, Rafael volvió en 2021 con un papel especial en la serie Malverde: el santo patrón, pero se desconocía si en algún momento retomaría su legendario personaje de El señor de los cielos.

En diciembre de 2021 el actor compartió que él y la televisora estaban en pláticas para que volviera a las pantallas con Aurelio Casillas, asegurando que este regreso se podía dar gracias a que el público esperaba verlo nuevamente.

Rafael Amaya tuvo una pequeña aparición en la serie "Malverde" (Foto: Captura de pantalla YouTube@Telemundo)

“Estamos en pláticas y todo va muy bien. Lo principal aquí es darle a la gente lo que quiere y lo que pida… y lo siguen pidiendo”, comentó durante una entrevista con la revista People en español.

En dicha plática, Amaya también habló acerca de su rehabilitación de las adicciones, pues reconoció que ha tenido que cambiar y aceptar los errores que cometió. Ahora, aseguró que se siente agradecido con el apoyo que recibió, tanto de seguidores como de personas que lo ayudaron a superar la dependencia a sustancias controladas.

Y es que gran parte de su rehabilitación la tuvo en la clínica del exboxeador Julio César Chávez, Baja del sol, ubicada en Culiacán, Sinaloa.

Julio César Chávez habría estado al tanto de la salud de Rafael incluso cuando él salió de rehabilitación antes de lo recomendado (Foto: Instagram/@jcchavez115)

“Eso estuvo muy bonito, la muestra de lealtad y también aceptar muchos errores que cometí, aceptar que somos seres humanos y que no está mal sentirse mal, que no está mal equivocarse, no somos robots”. Agregó: “Nos puede pegar el ego, nos puede pegar la soberbia y si Dios te da una segunda oportunidad en la vida, pues qué bendición”, aseguró el actor.

Desde 2018 Rafael se alejó de los reflectores y por dos años se especuló acerca del motivo de esta decisión, hasta que en 2020 volvió a aparecer para hablar sobre su vida en People en Español. En la entrevista confesó que tenía serios problemas de adicción al alcohol y otras sustancias nocivas.

Reveló que en ese entonces decidió no hacer apariciones públicas debido a los problemas psicológicos, personales y por motivos laborales.

