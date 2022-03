Isabel Lascurain dio positivo a Covid-19 tras asistir a obra de “José el Soñador”

Isabel Lascurain se dijo apenada por la situación que atraviesa (Foto: Instagram)

Isabel Lascurain y su hermana Mayte dieron positivo a COVID-19 aunque remarcaron que contaban con el esquema de vacunación completo.

Fue a través de sus redes sociales, donde Isabel contó que estaba enferma, pero ahondó en que no presentaba un cuadro grave.

“Hola! familia querida, me dio COVID-19, gracias a dios tengo las tres vacunas, me ha pegado leve solo he tenido dolor de garganta y cabeza, pero ya me atienden”, comentó.

En este sentido, la integrante de Pandora ahondó en que decidieron compartir la noticia por internet para darle aviso a los amigos y personas con las que han convivido recientemente, ya que ambas acudieron a la famosa obra de José el Soñador y tuvieron contacto con Carlos Rivera.

Isabel y Mayte de Pandora están dieron positivo a Covid (Foto: Instagram)

Isabel mencionó que ya llevaban varios días con síntomas y, por ende, se había comunicado con los actores del musical para alertarlos.

“Me siento apenada por esta situación, pero cuando nos tomamos las fotos solo nos quitamos el cubrebocas por un instante, para evitar contagios, lamentablemente tenemos COVID-19, Mayte y yo”, comentó.

Asimismo, desde sus Instastories la cantante aprovechó el martes pasado para enviarle una calurosa felicitación a Carlos Rivera con motivo de su cumpleaños 36.

En una serie de videos breves se puede observar a Lascurain con un filtro de traje de charro y confetis, mientras se dispone a cantarle las mañanitas al oriundo de Tlaxacla.

“Hoy estamos de festejo, hoy es cumpleaños de mi queridísimo compadre Carlos Rivera. Pero como no puedo ir a la fiesta porque tengo COVID, desde aquí, compadre, le canto unas breves mañanitas con todo el corazón [...]ay compadre, que pase usted un bonito día, dios me lo bendiga”, añadió.

Isabel Lascurain felicitó a la distancia a Carlos Rivera (Foto: captura de pantalla/isabel_lascurain)

Por su parte, Mayte Lascurain también compartió un breve mensaje para sus seguidores vía Instagram con la finalidad de agradecerles por su apoyo ante su actual situación de salud.

“Hola, gracias por toda su preocupación y sus mensajes por mi catarrito. Bueno, ayer salí positiva en el Omicrón, pero me siento bien, voy a cuidarme mucho. Los tiempos de Dios son perfectos porque no tengo nada de trabajo gracias a dios, así que puedo cumplir con todos mis compromisos. Les agradezco su preocupación”, comentó.

De igual forma, Mayte exhortó a sus fans a seguirse cuidando y respetando las medidas sanitarias ante la contingencia. Asimismo, ahondó en que la pandemia no parecía que fuera a llegar pronto a su final.

Carlos Rivera actualmente es protagonista de José El Soñador (Foto: Instagram/@_carlosrivera)

Los mensajes por parte de los internautas no tardaron en llegar y muchos de ellos fueron de apoyo para la también cantante.

“Resguardarse y ser responsables como siempre, como tú lo dices el tiempo de Dios es perfecto. Te mando un abrazo enorme con toda la energía y buena vibra para tu recuperación. Te adoro, May, ”Mi querida May tengo la seguridad que te recuperarás muy pronto. Estás en nuestras oraciones. Un abrazo grandote. Dios te cuida y nosotros te enviamos todo el cariño del mundo”, fueron algunas de las menciones que recibió.

Respecto a la felicitación que Isabel Lascurain le hizo a Carlos Rivera por su cumpleaños, este citó su publicación en sus redes y añadió un breve comentario que decía: “Comadre!!![sic]”, acompañado de muchos corazones.

