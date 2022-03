El último rey: Televisa estrenó bioserie de Vicente Fernández pese a reclamo de Cuquita Abarca

La teleserie no cuenta con la aprobación de la familia Fernández (Foto: Instagram/@elultimoreymx)

Tal y como adelantó durante la mañana y la tarde de este lunes 14 de marzo el productor Juan Osorio, la nueva serie de Televisa El último rey: el hijo del pueblo, basada en la vida de Vicente Fernández, sí salió al aire en tiempo y forma como se venía promocionando desde hace semanas.

Y es que en medio de los reclamos de Cuquita Abarca, viuda del charro, y de la expectativa respecto a la supuesta orden de suspensión impuesta a la empresa televisora, el serial fue estrenado tras una fuerte campaña de publicidad en los distintos espacios de la empresa.

Aunque la familia del fallecido cantante se había pronunciado desde hace un par de meses contra el proyecto estelarizado por Pablo Montero, y que cuenta con las actuaciones de Angélica Aragón, Emilio Osorio y José Carlos Ruiz, la historia finalmente fue estrenada en punto de las 20:30 h por Las estrellas.

Una fuerte campaña de publicidad causó expectativa previo al estreno de la serie estelar Foto: Instagram/@elultimoreymx

Y es que además de la oposición de los Fernández y aunque el tema escaló a instancias legales, pues un juez habría prohibido el estreno del programa seriado, Televisa informó que no recibió notificación alguna de ninguna autoridad, dando luz verde a la transmisión del polémico proyecto basado en el libro homónimo de la periodista Olga Wornat.

Fue este sábado 12 de marzo cuando los Fernández dieron a conocer un boletín respecto a la presunta ilegalidad de la teleserie, que estaría violando los derechos de autor, de marca y de la imagen de Vicente. Así reza una parte del documento:

“Derivado del uso no autorizado y con fines de lucro de marcas registradas, reservas de nombre artístico de uso exclusivo e imagen, afectando el prestigio y reputación del artista en paz descanse, se decretaron medidas por parte de la autoridad judicial y seis más por el instituto Mexicano de la Protección a la Propiedad Industrial”.

La viuda de Vicente Fernández aseguró que no está sola y que no permitirá que lucren con el nombre de quien fuera su esposo

En la tarde del domingo 13, y en la mañana de este lunes 14, María del Refugio Abarca Villaseñor, Cuquita, lanzó sendos comunicados en las cuentas oficiales de Vicente Fernández, en un intento por persuadir a la empresa televisora de cancelar la transmisión que finalmente salió al aire.

Cuquita expresó que confiaba en que la ley podría frenar el proyecto y se dijo apoyada por el público, ante lo que calificó como un producto cuyo único fin es “hacer dinero”.

“Buenos días, quiero decirle a todo el público que estoy muy triste por todo lo que está pasando ahorita. Vicente se fue, pero creo que hay gente que está abusando de su nombre”, inició en su narración la viuda del intérprete de Mujeres divinas.

En diciembre de 2021, la viuda del intérprete se despidió de él con un beso en el féretro durante el homenaje que fue televisado (Foto: Captura de pantalla)

“Hicieron una serie desde octubre, la sacaron ahora que ya no está él, pero sí él estuviera, me estuviera apoyando y me estuviera ayudando. Si creen que estoy sola, no estoy sola. Si quieren abusar de mí, no. Tengo a mi familia, tengo a todo el público que me apoya y que creo mucho en las leyes que también es muy importante. Les agradezco mucho, muchas gracias a todo el público”, expresó en un video la señora de 75 años.

Por su parte, un par de horas después del video difundido por Cuquita, Juan Osorio refrendó su intención de encantar al público con el proyecto:

Osorio no mencionó nada respecto a la supuesta orden de suspensión que ordenó un juez Fotos: Cuartoscuro

“La verdad es que me da muchísimo gusto comunicarle al público que hoy vamos a estrenar El Último Rey, el hijo del pueblo, sobre todo porque es un contenido muy importante, que está atrás de un libro escrito por Olga Wornat y el libro lo hemos respetado los escritores, toda la parte literaria y bueno de alguna manera estamos haciéndole un homenaje a un ídolo, un mexicano del que obviamente el pueblo tiene que saber toda su vida y cómo llegó a este peldaño, bueno, a través de su infancia, de sacrificios, sobre todo de esta gran pasión por lo que él quería”, comentó el productor en el matutino Hoy.

