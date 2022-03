Carmen Salinas: planes de bioserie y ya hay una posible protagonista

Múltiples productores de Televisa están interesados en contar la vida de Carmen Foto: Televisa

Han pasado tres meses desde el fallecimiento de Carmen Salinas, cuya muerte impactó al medio del espectáculo y al público en general, pues la recordada actriz se había consolidado a través de las décadas como una de las máximas figuras del entretenimiento, cine y telenovelas.

Quien estuvo al pendiente durante los últimos días de la actriz y reportando a la prensa los consecutivos partes médicos de la salud de la estrella fue su hija María Eugenia Plascencia, quien ahora ha revelado que se planea un proyecto especial para rememorar la vida y obra de Carmelita.

Y es que las vivencias de Carmen podrían ser llevadas a la pantalla chica en formato bioserie, así lo reveló la heredera de la famosa Corcholata, quien en entrevista para Ventaneando destapó que son varios los productores de Televisa interesados en contar la historia de la también ex diputada, aunque hasta el momento no ha llegado a ningún acuerdo.

La hija de Carmen Salinas se mostró conmovida por la visita de Chapoy a ''La casita de las sopas'' (Foto: Ventaneando)

‘’Hay productores interesados. Tengo que checar todo eso, mucho trabajo’', contó a Pati Chapoy, quien visitó La casita de las sopas, el restaurante familiar de los Plasencia Salinas.

Además, María Eugenia reveló que, de realizarse el proyecto, la familia ya tiene puesta la mira en la persona que daría vida a la recordada estrella para darle vida, y se trata de Marisol, nieta de la fallecida actriz de películas como Tívoli y El lugar sin límites.

La joven se encuentra estudiando actuación en la escuela de la actriz Patricia Reyes Spíndola, por lo que confían en que saldría preparada actoralmente para asumir el importante rol principal.

‘’Tú sabes que la da un parecido a mi mamá, ahorita que la viste, si llegaran a hacer la serie yo quiero que a ella la metan’', expresó.

Pati Chapoy visitó a María Eugenia, quien conmovida llegó a las lágrimas (Fotos: IG@carmensalinas_56/@chapoypati)

María Eugenia también contó que se planea hacer un museo que exhiba indumentaria y objetos personales de la querida actriz: ‘‘Vamos primero a recopilar toda la ropa y luego pedirle a mi primo Gustavo que vaya sacando todas las fotos, de telenovelas y obras de teatro y en base a la foto de mi mamá, con el vestuario y la historia de qué sucedió'’, contó.

La hija de la fallecida actriz contó que casi no ha tenido contacto con las pertenencias materiales de Carmen, pues aún la pérdida sigue causando tristeza en ella: ‘‘Tiene que pasar el tiempo, se me ha hecho algo difícil, tan así que ahorita nomás he entrado al cuarto de mi mamá para papeles y eso, pero ahorita no he tocado nada, estoy con la idea de que mamá anda de viaje, trabajando, creo que no…'’.

Respecto a quien habita la casa que la actriz dejó al morir, su hija destacó: ‘‘Con decirte que en su mesita que tenía ahí había todavía un dulcecito que dejó ella antes de meterse a bañar, que le vino lo que le vino. En esa casa están viviendo están mis hijas, Marisol, la mamá de mi nieto Mateíto, mi hija Viviana, las personas que trabajaban con mi mamá'’.

Indumentaria de la trayectoria de Carmen será dispuesta para exhibición (Foto: Instagram /@carmensalinas_56)

Plasencia también reveló que ya se ha hecho la liquidación al personal que laboró con la fallecida actriz, además de brindarle una cantidad su primo, pues está consciente de que tiene que dejar ‘’todo en orden’' para el momento de hacer las reparticiones de la herencia de Carmen:

“Ahorita las personas que trabajaban con mi mamá., así lo hubiera querido, los liquidé conforme a la ley por el tiempo que estuvieron con mi mamá y agradecerles todo lo que la cuidaron. También a mi primo Gustavo, le di lo que tenía que ser porque la cuidó mucho, entonces yo quise hacer las cosas bien”, explicó.

