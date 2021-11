Carmen Salinas fue hospitalizada de emergencia y permanece en el área de terapia intensiva

(Foto: Instagram/@carmensalinas_56)

Carmen Salinas Lozano, mejor conocida en el medio del espectáculo como Carmelita Salinas, fue hospitalizada de emergencia alrededor de las 2:00 de la madrugada de este jueves 11 de noviembre. De acuerdo con información reportada por Noticieros Televisa, la actriz de 82 años ingresó al nosocomio por un derrame cerebral y permanece en el área de terapia intensiva.

La televisora de San Ángel, empresa donde ha trabajado la actriz por muchos años, mencionó que la noticia fue confirmada por un familiar de Salinas, quien además apuntó que la oriunda de Torreón, Coahuila fue internada en un nosocomio privado de la colonia Roma dentro de la Ciudad de México.

Hasta el momento, no hay más información sobre el estado de salud de Carmelita Salinas en sus redes sociales verificadas y no se ha emitido un comunicado oficial. No obstante, la página de Instagram del programa El gordo y la flaca publicó un mensaje que habría enviado Gustavo Briones, sobrino de la actriz.

(Captura: @elgordoylaflaca/Instagram)

Carmelita Salinas es una de las actrices más queridas del medio, no solo por su amplia trayectoria artística, sino que también por su inigualable carisma y sus constantes opiniones sobre diversos temas del espectáculo. A sus 82 años, la actriz, empresaria y política mexicana, tiene una de las trayectorias más solidas y reconocidas del país.

La coahuilense nació el 05 de octubre de 1939 en Torreón en una familia encabezada por su mamá, por lo que tanto ella como sus cuatro hermanos aprendieron a vivir sin una figura paterna. Debido a la situación, Carmelita Salinas comenzó a trabajar para ayudar en el sustento de su casa.

Años más tarde, la actriz descubrió que tenía una peculiar habilidad para imitar voces de personajes famosos y se inscribió en un concurso de talentos para aficionados donde llegó a ganar 100 pesos. Desde esa plataforma, Carmelita logró conseguir un trabajo en la radio local para después migrar hacia Monterrey y ganar mayor fama.

Foto: Instagram/@carm.elitasalinas

Antes de entrar en la televisión, Carmelita Salinas sorprendió al público mexicano con su increíble voz. Gracias a ello, la actriz logró llamar la atención de productores y pasó a formar parte de los espectáculos que, en esa época, se daban entre las funciones en las salas de cine de la Ciudad de México.

Gracias a una recomendación de Germán Valdés “Tin Tan” y Marcelo Chávez, Carmen consiguió un trabajo en el Teatro Follies. Poco a poco fue escalando su popularidad entre el público y logró figurar en programas de televisión. Sin embargo, no fue sino hasta 1964 cuando el productor y director Ernesto Alonso la descubrió y la invitó a formar parte de la telenovela Casa de vecindad, proyecto con el que Salinas debutó como actriz.

Desde ese entonces hasta la fecha, la coahuilense ha figurado en grandes proyectos cinematográficos y de la televisión, principalmente fue una de las artistas que ganó mayor renombre en la época de ficheras del cine nacional. Dentro de su trayectoria destacan Bellas de noche, La pulquería, Noches de cabaret, Tívoli, Albures mexicanos y Las fuerzas vivas.

La actriz es reconocida por trabajar en diferentes proyectos (Foto: Instagram/@carmensalinas_56)

No obstante, uno de los proyectos que más ganó fama de la actriz fue Aventurera, una puesta en escena que es una adaptación de la película mexicana de 1949 bajo el mismo nombre y del cuento de Álvaro Custodio. Dicha cinta fue estelarizada por la vedette cubana Ninón Sevilla y, para presentar el papel de “Elena Trejo” en el teatro, Salinas eligió a Edith Márquez.

A la fecha, el protagónico ha sido interpretado por muchas bailarinas y actrices tanto mexicanas como extranjeras. Dentro de todas destacan Itatí Cantoral, Niurka Marcos, Adriana Fonseca, Patricia Navidad, Lorena Rojas, entre muchas otras.

Actualmente, Carmelita Salinas forma parte del elenco de la telenovela Mi fortuna es amarte.

