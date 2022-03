Pedro Sola criticó el baile de Anitta y su lanzó un duro comentario hacia su cuerpo

Ante los comentarios del conductor, sus compañeros de programa salieron en defensa de la cantante (Fotos: Instagram)

El conductor Pedro Sola volvió a causar polémica luego de haber criticado el popular baile que realiza la cantante Anitta durante sus presentaciones cada vez que deleita los oídos de sus fans con su canción Envolver.

Durante la emisión del pasado miércoles 2 de marzo del programa Ventaneando, el también economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no sólo criticó el baile de Anitta, sino también su cuerpo.

“Parece gelatina mal cuajada”, dijo Sola al referirse a los glúteos de la cantante brasileña. Sin embargo, los demás conductores del programa de la televisora del Ajusco salieron en su defensa.

Daniel Bisogno, quien ha casado diversas controversias por criticar el aspecto físico de Chiquis Rivera, resaltó la figura que posee la intérprete de Jacuzzi. Por su parte, Paty Chapoy aseguró que la cantante no ha tenido que recurrir al bisturí pues su belleza es completamente natural, así como también dijo que que algo que caracteriza a las brasileñas es su cuerpo.

Pedro Sola criticó el aspecto físico de la brasileña (Foto: Instagram/@tiopedritosola)

El #AnittaChallenge tomó gran popularidad en TikTok, pues no sólo fanáticas de la cantante han intentado replicarlo, sino también las y los usuarios de dicha red social han quedado asombrados con el físico de la intérprete Downtown.

Los videos en donde se puede apreciar a la cantante originaria de Rio de Janeiro haciendo el popular paso han rebasado los 23 millones de reproducciones, posicionado el Challenge dentro de las tendencias de TikTok. No obstante, el videoclip del tema Envolver ya cuenta con más de 34 millones de visitas en YouTube.

Cabe mencionar que Miami fue testigo de los pasos con que Anitta tiene enamorado a todo TikTok, pues durante su participación en los Premios Lo Nuestro 2022, dejó en claro porque dicha coreografía está en las tendencias de las redes sociales.

Por otra parte, no es la primera vez que Sola causa polémica por sus comentarios en contra de una mujer, pues recientemente tuvo que salir a disculparse con la cantante y actriz española Belinda, a quien tachó de ser “un dolor de cabeza”.

El #AnittaChallenge se ha posicionado como una tendencia en redes sociales (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

“Déjenme decirles que le tengo cariño sin conocerla. Definitivamente estoy convencido de que es una chava, una artista muy complicada y muy voluntariosa”, mencionó el conductor.

Ante ello, el conductor de espectáculos también ocupó su voz como figura pública, pero con un motivo diferente: disculparse con la cantante de Muriendo Lento.

“Ahora que veo tantas cosas que le dicen a Belinda, me he sentido mal y triste de que la agreden; me arrepiento de haber dicho lo que dije”, expresó.

Desde su cuenta de Twitter el conductor añadió que la también actriz tiene una larga trayectoria y no deberían reducirla a ser la ex pareja del intérprete de regional mexicano, Christian Nodal.

Pedro Sola ha tenido que salir a pedir disculpas por los comentarios que ha hecho sobre Belinda (Foto:Instagram/@belindapop)

“@belindapop es famosa, exitosa, hermosa y por lo mismo mediática pero siento que se le ha crucificado mucho nomás porque, como muchos, terminó una relación. Ella es mas que un romance, hay que admirarla por su arte no criticarla por su vida personal”, escribió.

Pedro Sola también lamentó que los seres queridos de Belinda tuvieran que enfrentarse a los duros comentarios que ha enfrentado la actriz, ya que destacó que no debía ser nada grato para ellos.

“Me pongo en los zapatos de los papás de @belindapop y me imagino lo que sienten al escuchar y leer tanta agresividad hacia su hija en los medios. Si cuando hablan de uno se siente feo cuanto y mas de los hijos”, dijo.

Pese a ello, los cibernautas no le perdonaron sus dichos y se lanzaron en su contra.

