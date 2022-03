El Último Rey: por qué podría frenarse el estreno de la serie de Vicente Fernández

La dinastía Fernández demandó a Televisa por esta serie (Foto: Televisa)

Todo estaba listo. El estreno de El Último Rey, serie que retratará la vida de Vicente Fernández, sería el próximo lunes 14 de febrero en el canal Las Estrellas a las 20:30 horas; sin embargo, existe la posibilidad de que esto ya no suceda.

De acuerdo con el diario El Universal, fuentes federales revelaron que el Juez Segundo de Distrito en materia Civil del Tercer Circuito le prohibió a Televisa transmitir esta producción debido a una demanda presentada por la familia del Charro de Huentitán.

Fue a principios de febrero de este año cuando Pedro Sola, durante el programa Ventaneando, dio a conocer que le habrían pedido apoyo al abogado Guillermo Pous para supervisar los trabajos de Juan Osorio con esta producción basada en la biografía no autorizada del cantante.

“Sabemos que la familia le pidió al licenciado Pous, porque se acuerdan que Alejandro se quejó porque Olga Wornat escribió cosas en un libro que a él no le parecían y en base en ese libro se está haciendo la serie en Televisa, entonces tal parece que la familia no está de acuerdo y ya le pidió al licenciado Pous que meta las manos, para que supervise lo que van a poner”, declaró el economista.

Caracol Tv y Netflix están preparando otra serie del "Charro de Huentitán" (Foto arte: Infobae México)

No obstante, días después se comenzó a hablar sobre que esta posibilidad no se haría realidad y proseguirían con el estreno, pero todo parece indicar que esto no sucederá.

De acuerdo con la información sobre el caso, la dinastía Fernández presentó la demanda contra Televisa debido a supuestas violaciones a relaciones extracontractuales, derecho de marca y uso indebido del nombre artístico registrado ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor (Indautor), entre otras.

Por ello, el juez ordenó diversas medidas cautelares mientras se procede con el caso, entre las que se encontraba detener el estreno de la serie el próximo lunes, pues el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) habría solicitado retirar de circulación todos los productos con los que usen sin autorización la imagen de Vicente Fernández.

Asimismo, el juez habría informado la situación al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que procure evitar la emisión de este contenido y el uso de la concesión que el Estado le brindó a la televisora para difundir este material.

Todas las partes, según la información, ya fueron notificadas de la resolución; sin embargo, ninguno de los involucrados ha emitido alguna declaración al respecto, por lo que se espera que en los próximos días de confirme o desmienta esta información.

Olga Wornat reveló los más oscuros secretos de la familia Fernández (Foto: Alejandra López/Editorial Planeta)

Cabe recordar que la familia Fernández tomó esta acción debido a que existe una segunda producción de la vida del Charro de Huentitán, misma que será realizada por Caracol Tv, televisora colombiana, y Netflix, con el papel protagónico interpretado por Jaime Camil.

Gerardo Fernández, hijo de Don Chente vendió los derechos de la vida de su padre para realizar esta producción, situación que enojó a Televisa debido a que ya se encontraba en negociaciones para obtener este privilegio.

Derivado de esta “traición”, Televisa compró los derechos del libro escrito por Olga Wornat, el cual relata detalles turbios de la dinastía, por lo que la familia, al saber el contenido del texto, procura que no salga a la luz en formato audiovisual.

La periodista Olga Wornat publicó El último rey a final del 2021, cuando Vicente Fernández todavía permanecía internado en un hospital de Guadalajara, Jalisco. Tras unas horas a la venta, el libro se vio vuelto en la polémica debido a una serie de supuestas revelaciones que se hicieron sobre la vida del cantante y sus familiares, entre estas destacó un posible vínculo entre uno de sus hijos con el narcotráfico.

