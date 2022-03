Vicente Fernández Jr. ha visto cómo se manifiesta su papá tras su muerte

El hijo mayor del cantante compartió que ha sido testigo de cómo su padre se manifiesta en su casa (Foto: Instagram/@vicentefdzjr9)

Tras la muerte de Vicente Fernández el 12 de diciembre, su familia ha comentado que han tenido experiencias paranormales con Chente, pues él se ha manifestado en su rancho, Los Tres Potrillos, en repetidas ocasiones. Fue el mayor de sus hijos quien ahora expuso que el cantante todas las mañanas se presenta ante su mamá.

Vicente Fernández Jr. aseguró, en entrevista con Ventaneando, que su padre sigue presente en su rancho, pues ahí han presenciado cómo usualmente en la cama de su mamá, Cuquita Abarca, se forma una cruz. Estos acontecimientos paranormales hacen a la familia feliz, pues es una forma de sentir al Charro de Huentitán.

“Todos los días aparece la cruz que ustedes vieron en la fotografía en la cama. Es algo muy emocionante y muy gratificante saber que está la presencia de mi padre, la sentimos y estamos muy contentos por eso”

Vicente Jr. no quiso hablar del testamento de su padre y sobre la herencia que recibió (Foto: Instagram/@vicentefdzjr9)

No es el primero en mencionar esta cruz, pues en entrevistas anteriores, Doña Cuquita mencionó que todas las mañanas ha visto cómo su fallecido esposo se manifiesta en su cama, lo que le hace sentir que siempre está acompañándola y no se ha ido de este plano.

“Increíble, pero se forma una cruz en mi cama, de verdad. Con la colcha se forma una cruz, diario. Yo le digo: ‘No te preocupes, nadie va a ocupar tu lugar’”, dijo Abarca durante el festejo por el cumpleaños de su esposo.

Asimismo, Alex Fernández compartió que su abuelo se comunicó con el durante su funeral, pues durante la misa le pidió una señal de que estaba con él.

“Algo raro que me pasó fue cuando estaba su ataúd y que estábamos toda la familia, nos dieron la oblea (hostia) y empecé a rezar. Empecé a decirle a mi abuelo que estuviera conmigo, que pudiera disfrutar de esta aventura conmigo hasta donde él quisiera y le dije: ‘Dame una señal si me estás escuchando o no sé, van a creer que estoy loco’”, recordó en entrevista con Venga la Alegría.

Cuquita fue la primera en exponer la presencia de "Chente" en su cama (Foto: Instagram@_vicentefdez)

Unos momentos después de que intentó tener contacto con Chente, experimentó algo muy raro en su mano, por lo que pensó que era su abuelo, dándole la señal que estaba pidiendo. “Me dio un calambre en el dedo, se me hizo así (doblado) y es el dedo con el que dices ‘sí’, se me puso la piel chinita”, aseguró.

Alex también recordó que el último deseo del charro fue que siempre estuviera al tanto de su familia, viera por ellos y los mantuviera unidos, pues no lo es todo tener fama. También le pidió que se enfocara en su carrera como cantante, pero nunca dejara de lado a sus parientes, pues para él siempre fueron prioridad.

Durante la entrevista con Ventaneando, Vicente Jr. rechazó hablar acerca del testamento de su padre, pues mencionó que, al menos él, recibió la mejor herencia de Chente, que es llevar su nombre: “Me dejó lo mejor, ya lo tengo y es llevar su nombre”.

ARCHIVO- Vicente Fernández interpreta un concierto gratis durante el día de San Valentín en el Zócalo de la Ciudad de México el 14 de febrero de 2009. Fernández falleció a los 81 años en México, anunció su familia en un comunicado el 12 de diciembre de 2021. (Foto AP/Claudio Cruz, archivo)

Agregó que siempre hablará de su papá como si él todavía estuviera presente, pues el Charro de Huentitán estará presente mientras haya quien lo recuerde y porque su madre fue una parte importante de él y quiere que se hable de él como si estuviera entre ellos.

“Mi padre es lo que es y hablo en presente, porque la persona muere cuando dejas de pensar en él, es en gran porcentaje por la gran mujer que tuvo a su lado”, mencionó Vicente.

