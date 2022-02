Maribel Guardia habló sobre la comunidad LGBT+: “Hubiera sido feliz con un hijo gay”

Maribel Guardia se pronunció en favor de la comunidad LGBTQ

Maribel Guardia compartió un momento con la prensa y ahí nuevamente se pronunció en favor de la comunidad LGBTQ+, cuando reveló que le hubiera gustado tener un hijo gay. La intérprete explicó que la empatía que tiene por las personas pertenecientes a esta comunidad proviene desde la familia, ya que tenía un tío homosexual.

En una entrevista recuperada por el matutino Sale el Sol, la actriz de Una familia con suerte compartió que no hubiera tenido problemas con tener un hijo homosexual gracias a la inclusión que le fue inculcada en su familia.

“Ay, yo hubiera sido feliz con un hijo gay porque son maravillosos, adoran a las mamás, las cuidan, las procuran. Son los mejores hijos del mundo”, explicó la intérprete de 62 años.

Maribel Guardia nació el 29 de mayo de 1959 en Costa Rica (Instagram: maribelguardia)

La actriz oriunda de San José, Costa Rica, destacó que si alguien tiene un familiar homosexual debería amarlo y apoyarlo con sus decisiones: “Yo creo que si alguien tiene la suerte de tener un gay en su familia tiene que valorarlo mucho”, dijo.

Asimismo, la también modelo detalló que dentro de su entorno familiar tuvo un tío homosexual, quien le regaló su primer traje para dar comienzo a su carrera. Sin embargo, tuvo que salir de su país natal porque persistía un ambiente social muy hostil para las personas LGBTQ+ y tuvo que migrar a EEUU.

“Yo tuve un tío gay y era el más amoroso, el más tierno, el más lindo. Mi primer traje de show me lo regaló él; lo usaba él para cantar. Entonces un día me confesó: ‘Mijita, es que yo lo utilizaba’. Me sentí muy afortunada de que me confesara eso. Él se salió de Costa Rica porque era gay. En esa época era un ambiente muy cerrado, se fue a Los Ángeles”, refrendo para el matutino de Imagen Televisión.

Tras la declaración, el periodista de espectáculos, Álex Kaffie, señaló que Maribel Guardia debería de cuidar sus declaraciones, ya que en México todavía no se ve con tanto respeto a las personas homosexuales.

“Yo creo que y lo digo como gay. Las mamás que tiene hijos gays, sufren mucho porque estamos en un país que discrimina a los homosexuales. Entonces Maribel debería de pensarlo mejor al decir eso, porque las burlas son demasiadas”, explicó el también presentador de Sale el Sol.

La reconocida intérprete tuvo a su único hijo, Julián Figueroa de 27 años, con el afamado cantautor mexicano, Joan Sebastian. Por otro lado, esta no es la primera ocasión que la intérprete que dio vida a Julieta Vásquez en la telenovela Corona de lágrimas se pronuncia en favor de la comunidad homosexual.

(Foto: Instagram de Maribel Guardia)

Fue durante la marcha por la celebración del Orgullo LGBTQ+ del 2019 que la actriz se pronunció a favor de la diversidad de las personas. En esa ocasión la también intérprete compartió una fotografía durante su concierto en Ciudad del Carmen, Campeche, en el que se le puede ver con un vestido de colores, el cual representaba la bandera del orgullo gay.

Actualmente, la actriz vive un momento único pesé a que días atrás sufrió su segundo contagio de COVID-19. Sin embargo, esto no se ha reflejado como un detractor dentro de su carrera, ya que gracias a las redes sociales ha aumentado su popularidad, puesto que ha grabado diversos clips que se han vuelto virales en la plataforma TikTok junto a otras grandes actrices mexicanas.

Durante las grabaciones de Corona de lágrimas 2, la actriz naturalizada mexicana con más de 30 años de carrera en México se ha dejado ver junto a África Zavala, Raquel Garza y Victoria Ruffo.

