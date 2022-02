La verdad detrás del supuesto embarazo de Maribel Guardia a los 61 años

Maribel Guardia se vio envuelta en un rumor que apuntaba a que se había embarazado en 2020 (Foto: EFE/Maribel Guardia)

Maribel Guardia casi siempre ha lucido un abdomen plano, pero en 2020 surgió el rumor de que posiblemente estaba embarazada, pues compartió algunas imágenes en las que, según internautas, mostraba un pequeño baby bump. La actriz recordó esta época después de que resurgió la polémica y dio su versión de lo ocurrido.

En mayo de ese año, Maribel Guardia publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de ella, como normalmente lo hace, pero su abdomen estaba tapado con un blusa, de donde surgieron los rumores, pues supuestamente se le habría visto inflamado. Internautas hicieron circular la teoría de que la actriz estaba embarazada.

A los pocos meses ese mismo rumor volvió a tomar fuerza cuando Guardia subió una foto con las mismas características. Los usuarios cuestionaron por qué la modelo habría decidido tener un hijo a sus 61 años.

Esta semana resurgió la polémica ya que algunos cibernautas recordaron estos hechos. No obstante, en entrevista con el programa Hoy, la vedette ya había desmentido estar embarazada y sólo bromeó acerca de volver a tener hijos.

La actriz habría compartido una foto en donde su abdomen se veía abultado, siendo algo anormal para su público (Foto: Instagram/@maribelguardia)

“Fíjate que no sabía, pero van a ser trillizos, estoy en la edad perfecta”, comentó. A lo que agregó que este tipo de rumores ya no la molestan, pues está acostumbrada a que en redes sociales surjan noticias falsas sobre su vida. “La gente, las cosas que dicen, sería un milagro. Las redes son así, son un vacilón, hay que divertirse”, dijo.

Maribel sólo ha tenido un hijo, Julián Figueroa, el cual procreó con Joan Sebastian en 1995. Después de su separación del cantautor, volvió a casarse en 2010 con Marco Chacón, con quien intentó tener más hijos, no obstante, la costarricense perdió al bebé que esperaban.

Hace unos días, Julián también se vio involucrado en rumores acerca de una supuesta recaída en su adicción al alcohol. Sin embargo, fue la también presentadora quien negó que su hijo nuevamente tuviera problemas, pues mencionó que se está enfocando en sus estudios.

“No es cierto, Julián está estudiando psicología. Está tomando cursos, porque está estudiando filosofía por otro lado… toma clases, pero gracias a Dios ha estado muy bien”, explicó la actriz en un encuentro con los medios.

Julián Figueroa tuvo problemas de alcoholismo cuando murió Joan Sebastian, en 2015 (Foto: @julian_f.f/Instagram)

Asimismo, mencionó que la relación entre Julián y su esposa es estable, contrario a los supuestos problemas maritales que estaría enfrentando la pareja. Según mencionó Guardia, están teniendo un muy buen momento, algo que ha permitido que ella mantenga una sólida amistad con su nuera.

“Están maravillosamente bien y yo con ella me llevo increíblemente bien, la quiero mucho. Compartimos muchas cosas y tenemos una relación inmejorable”

Figueroa también negó los rumores y compartió lo mismo que su madre; está tomando cursos que a veces toman varios días de su semana ya que tratan de cuestiones filosóficas y espirituales, por ello que no esté siempre en casa, pero siempre regresa.

“No es verdad, gracias a dios he estado muy bien desde hace tiempo. Lo que pasa es que estoy tomando unos cursos, prefiero no decir dónde porque es parte de mi privacidad, pero estoy yendo todos los días y a veces voy, me quedo dos días y regreso a mi casa”, dijo.

El cantante desmintió que se traten de programas de rehabilitación y explicó que está preparándose espiritualmente a partir de dichos cursos. Y es que varios años atrás, el joven reveló que había sufrido problemas de adicciones con la muerte de su padre, pero había logrado salir del alcoholismo.

