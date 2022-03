Pedro Sola se lanzó contra “The Batman”: “A ratos me dormí”

Pedro Sola estudió Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, sin embargo, se ha desenvuelto como conductor del conocido programa de espectáculos de TV Azteca Foto: Captura/Instagram @linetpuentes

Pedro Sola se ha convertido en un figura pública con gran presencia en redes sociales, principalmente entre los jóvenes, quienes le han hecho infinidad de memes desde su inolvidable accidente con la mención de una marca de mayonesa hasta sus innumerables caídas. También ha causado polémica con sus opiniones respecto a diversos temas y en esta ocasión no se quedó atrás al compartir su punto de vista sobre The Batman.

El pasado jueves 3 de marzo se estrenó la nueva película dirigida por Matt Reeves protagonizada por Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Pauk Dano y Colin Farrell. Miles de fans de DC Comics se dieron cita en las salas de cine y pronto comenzaron a circular opiniones, críticas, memes y spoilers por internet. Dentro de la ola de usuarios de redes sociales que comentaron al respecto resaltó el conductor de Ventaneando.

Como era de esperarse, Pedrito Sola recurrió a su cuenta de Twitter para compartir su punto de vista luego de abandonar la sala de cine donde presenció la cinta. El economista de profesión mencionó que no le gustó porque la iluminación de muchas escenas fue escaza, elemento característico de otras entregas del millonario justiciero debido al ambiente en que se desarrolla su historia.

La opinión del conductor comenzó un debate en Twitter (Captura: @tiopedritosola/Twitter)

“Fui a ver Batman, no me gustó mucho, es tan oscura la película que hay momentos en que no se sabe qué pasa”, escribió.

Otro punto que criticó Pedrito estuvo relacionado con el tiempo, pues considera que el desarrollo fue muy lento, además de su larga duración. Cabe mencionar que su extensión es de 2 horas 56 minutos superando la media en comparación a otras cintas. dichas características provocaron que el conductor se durmiera por algunos lapsos.

“Es tan lenta y tan larga, tres horas, que a ratos me dormí. Llueve todo el tiempo y Batman susurra los diálogos”, agregó.

Póster de "The Batman" Crédito: Warner Bros. Pictures

A pesar de que The Batman no fue de su completo agrado, Sola recomendó verla porque sabe que los gustos son diferentes y si puede cumplir con las expectativas de otras personas. Su comentario resonó en Twitter, donde los usuarios de la plataforma también expresaron sus opiniones, unos a favor, otros en contra.

“3 horas! A no, ya no voy a verla, más cuando se me dificulta ver otro Batman distinto a Christian Bale”, “A mí me gustó mucho como manejó Pattinson la emoción y la depresión profunda, muy oscuro, si muy dark”, “No tío, gracias. Confío en tu reseña. Me da flojerita Mr. Pattinson”, “Todas son oscuras, a ti nada te gusta”, fueron algunos comentarios.

Tan grande fue la crítica en redes sociales que después del estreno comenzaron a circular algunos memes donde también marcó la división de opiniones, pues mientras algunos reconocieron que Robert Pattinson superó las expectativas, otros se mantuvieron firmes al externar que no les gusta su trabajo como actor y no logró superar a otros actores que le han dado vida a Batman.

Este fue uno de los memes que circuló en Twitter (Foto: Twitter/@KuikLuigi)

La historia de Batman a sido llevada a la pantalla por grandes actores como Lewis G. Wilson, Robert Lowery, Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Cristian Bale, Ben Affleck, todos en el papel del misterioso superhéroe. Cada uno le ha dado su toque especial, sin embargo, sólo algunos de ellos han logrado cautivar al público por completo.

The Batman esta siendo proyectada en las salas de cine de Cinépolis y Cinemex en diversos horarios. Se espera que se mantenga en cartelera en las próximas semanas, además de que logre buena recaudación. No obstante, posiblemente no logre superar a Spider-Man No Way Home, película estelarizada por Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield que actualmente es considerada como la más taquillera en México.

