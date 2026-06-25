Migración Colombia inadmitió a 21 estadounidenses en El Dorado de Bogotá que pretendían grabar contenido sexual sin permisos: rechazó a otros 10 en Medellín

La entidad concluyó que el grupo planeaba una actividad comercial no amparada por la condición de turista y que no tramitó el permiso POA durante la verificación de ingreso en Bogotá - crédito Migración Colombia

Migración Colombia inadmitió a 21 ciudadanos estadounidenses en el aeropuerto El Dorado de Bogotá al determinar que buscaban realizar una producción audiovisual de contenido para adultos en Colombia sin cumplir los requisitos legales.

La autoridad rechazó el ingreso de estos 21 viajeros porque, durante el control migratorio, concluyó que pretendían desarrollar una actividad comercial distinta de la autorizada para un visitante temporal o turista, sin el Permiso de Ingreso y Permanencia para desarrollar otras actividades (POA). Además, estableció que su itinerario incluía hospedaje y desplazamientos en Medellín y Cartagena, con salida prevista para el 21 de junio desde el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez y provenientes de Atlanta, Estados Unidos.

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Un día después, 10 miembros de esa misma producción llegaron a Medellín desde Miami, Estados Unidos, y recibieron una nueva inadmisión por la misma causal.

De acuerdo con la revisión migratoria, el grupo haría parte de una producción para una plataforma de transmisión por suscripción dedicada a emisiones en vivo o a un programa tipo reality con contenido sexual explícito.

Gloria Esperanza Arriero sostuvo que los controles en aeropuertos y puestos migratorios buscan prevenir riesgos para niños, niñas, adolescentes y mujeres, y señaló que cada rechazo es una medida preventiva - crédito Migración Colombia

Los oficiales de Migración Colombia de la regional Antioquia-Chocó aplicaron las anotaciones registradas desde Bogotá.

El segundo intento de ingreso por Medellín

La entidad indicó que esas alertas correspondían al incumplimiento de requisitos migratorios, al ejercicio de actividades no autorizadas o a actividades relacionadas con turismo con fines de explotación sexual.

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En la terminal de Medellín, al igual que en Bogotá, la autoridad registró actos de irrespeto contra sus funcionarios y alteraciones del orden en la sala transitoria a la que condujo a los viajeros para revisar su situación.

Las causales de inadmisión aplicadas

El Permiso de Ingreso y Permanencia para desarrollar otras actividades (POA) es el requisito que exige Migración Colombia a los extranjeros que buscan realizar tareas distintas de las permitidas bajo la condición de visitante temporal o turista.

La autoridad añadió que los comportamientos irrespetuosos agravaron la situación durante los requerimientos de control.

La autoridad explicó que ese documento se exige a quienes planean labores distintas a las autorizadas bajo visitante temporal, y afirmó que la ausencia del trámite motivó las decisiones adoptadas en dos aeropuertos - crédito Migración Colombia

Por esa razón, dejó las anotaciones correspondientes en sus sistemas de información para futuros procesos de verificación migratoria. Esas conductas equivalen a agredir, amenazar o irrespetar a funcionarios de Migración Colombia, autoridades colombianas, personal sanitario, tripulación o personal de seguridad. Esa causal de inadmisión o rechazo de ingreso figura en el Decreto 1727 de 2020.

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La postura de Migración Colombia

la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, dijo: “Los controles de ingreso de Migración Colombia en todos los aeropuertos internacionales y puestos de control migratorio del país, donde combatimos el turismo con fines de explotación sexual y la trata de personas. Cada inadmisión representa una acción preventiva para evitar riesgos que atenten contra los derechos de niños, niñas, adolescentes y mujeres, y refleja el compromiso institucional con la protección de poblaciones vulnerables”.

En lo que va del año suma más de 120 rechazos de ingreso, frente a 110 registrados en 2025.

La autoridad migratoria entrega a cinco deportados desde Estados Unidos tras su llegada a Bogotá

Migración Colombia entregó a cinco colombianos deportados desde Estados Unidos a las autoridades judiciales tras su llegada al aeropuerto El Dorado de Bogotá, en un operativo que incluyó a un hombre con circular roja de Interpol por homicidio agravado y hurto calificado, y que se inscribe en una estrategia con la que la entidad ha puesto a disposición de la justicia a cerca de 2.400 personas desde agosto de 2022.

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Este video documenta la llegada y el proceso de cinco ciudadanos colombianos deportados de Estados Unidos al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Se observa a personal de Migración Colombia realizando el registro dactilar de los individuos - crédito Migración Colombia

Ese balance oficial muestra el alcance de la coordinación entre la autoridad migratoria y los organismos de seguridad para ubicar a personas con órdenes de captura, circulares y alertas migratorias. Según Migración Colombia, esa articulación busca reforzar la seguridad nacional y asegurar que quienes tienen procesos pendientes comparezcan ante las autoridades competentes.

De acuerdo con la información publicada por Infobae, los cinco deportados llegaron en un vuelo procedente de Alexandria. Tras el arribo, la entidad realizó un procedimiento decadactilar, es decir, un registro completo de huellas dactilares, para verificar sus identidades.

Esa revisión permitió confirmar la identidad del ciudadano requerido por Interpol, que fue dejado a disposición de la Policía Nacional. El hombre deberá responder por la muerte de una persona que se encontraba en estado de indefensión durante un intento de robo.

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Los otros cuatro colombianos serán procesados en el país por delitos como lesiones personales y hurto calificado y agravado. Uno deberá comparecer ante un juzgado de ejecución de penas en Villavicencio, otro enfrentará cargos en un juzgado penal de Bogotá y dos más quedaron requeridos por la Fiscalía General de la Nación.