La impresionante recaudación de Spider-Man: No Way Home en México

Spider-Man se convirtió en una de las películas con mayores ingresos en su estreno (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Desde el pasado 29 de noviembre se vislumbró una alta demanda de las entradas para Spider-Man: No Way Home, pues los fans del arácnido de Marvel saturaron las plataformas de Cinemex y Cinépolis, incluso una hora antes de que comenzara la preventa de boletos.

A la mañana siguiente, los fans que no lograron conseguir sus ansiados boletos por internet, acudieron a formarse en largas filas afuera de los complejos para conseguir un asiento para el 15 de diciembre a las 11:00 horas, el horario de las primeras funciones de la nueva entrega de Spiderman en México.

En pocas horas, ya no quedaban boletos para los primeros días de exhibición que es protagonizada por Tom Holland. De acuerdo con el portal Deadline, esta es una de las recaudaciones de apertura más grandes en México.

Spider-Man: No Way Home recabó 190 millones de pesos en su primer día en México (Foto: captura de pantalla/Twitter)

Y es que la taquilla en el país abrió con 9 millones de dólares; es decir, entre 185 y 190 millones de pesos, sólo de las preventas para el 15 de diciembre.

Cabe señalar que según la revista digital Cinemanía, la millonaria cifra convierte a Spider-Man: No Way Home en el estreno con mayor recaudación en México, superando en un 40% a Avengers: Endgame del 2019.

En la industria cinematográfica, las ganancias monetarias más importantes son las que se consiguen en el primer fin de semena luego del estreno de una película, de igual manera, las cifras de recaudación total sólo se pueden cerrar hasta que la producción ya no se exhiba en las salas de cine.

La película causó más interés que Avengers: Endgame (Foto: EFE/ Matt Kennedy / Sony Pictures/Marvel Studios)

Es por esto que a dos días del estreno, todavía no se puede monitorear alguna actualización significativa de la gran recaudación; sin embargo, a través de su cuenta de Twitter, el CEO de Cinepolis, confirmó durante el transcurso del 15 de diciembre que Spider-Man: No Way Home generó más interés que Avengers: Endgame (2019), la segunda película con la mayor recaudación en toda la historia del cine, solo detrás de Avatar (2009).

En su tuit, Alejandro Ramirez M escribió lo siguiente respecto a la producción en conjunto de Sony y Marvel:

“Estamos muy contentos porque hoy estrena #SpidermanNoWayHome en @cinepolis y ya se convirtió en la película con la preventa de boletos más grande en la historia de Cinépolis en México, por encima de Avengers Endgame del 2019″.

Parte del elenco durante la premiere del 13 de diciembre en Los Ángeles (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

El pasado 16 de diciembre, el General Manager de HBO Latinoamérica, Luis Duran, a través de redes sociales se encargo de resolver diversas dudas de los seguidores de la plataforma de streaming, ahí el alto mando de WarnerMedia señaló que la película más prestigiosa y esperada del año, Spider-Man: No Way Home, probablemente llegaría a HBO en 2022 y anunció la posibilidad de sumar cintas como Morbius o Venom: Let There Be Carnage.

Fue a través de su cuenta de Twitter que Luis Duran señaló la posibilidad de que HBO tenga a mediados del siguiente año la cinta protagonizada por Tom Holland y recalcó que la empresa para la que trabaja tendrá 8 de los 10 éxitos de taquilla de este año a excepción de Black Widow y Eternals, ya que son una producción de Disney y Marvel.

Spider-Man: No Way Home llegará a HBO Max Foto: Twitter/@mrluisduran

“Repasando el line up de pelis en 2022 con @marianocesar ... En la 1a mitad del año @HBOMaxLA estrenará 8 de las 10 películas más taquilleras en LatAm, incluyendo Matrix, F9 last saga, Morbius, Venom y Spiderman [...]”, señaló el GM de HBO Latinoamérica.

Asimismo, el Gerente General de HBO, señaló que sumarán otras cintas relacionadas al Spiderverse que muy probablemente estará disponible en la plataforma durante 45 días, esto por los derechos de Sony Productions, Marvel Entertainment y The Walt Disney Company.

