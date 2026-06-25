Abelardo de la Espriella, presidente electo, envió un mensaje de apoyo a Venezuela tras devastadores terremotos: “Mis oraciones están con las víctimas”

Abelardo de la Espriella indicó que Colombia está con Venezuela en este difícil momento - crédito Reynar Peña/Juan Diego López/EFE

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, se pronunció tras los dos fuertes terremotos ocurridos en Venezuela el miércoles 24 de junio de 2026, que provocaron afectaciones en diferentes zonas del país.

En su cuenta oficial de X, De la Espriella expresó su respaldo a los venezolanos y envió un mensaje de solidaridad a quienes resultaron afectados por los terremotos. “Toda mi solidaridad con el hermano pueblo venezolano tras el devastador terremoto. Colombia los acompaña en esta hora difícil con afecto, respeto y esperanza. Mis oraciones están con las víctimas y sus familias. Dios proveerá”, afirmó.