Amanda Miguel admitió sentirse muy triste tras muerte de Diego Verdaguer: “Él no está más en mi vida”

La pareja estuvo casada por muchos años (Foto: Instagram/yoamandamiguel)

Después de que el pasado 27 de enero falleciera Diego Verdaguer, tras las secuelas de un contagio por Covid-19, los seres queridos del cantante argentino han tenido que atravesar durante este tiempo el duelo. Una de ellas ha sido su Amanda Miguel, quien estuvo casada con el intérprete por muchos años.

Incluso, un día después del anuncio de la partida del intérprete de Volveré, su pareja le envió un breve, pero conmovedor mensaje de despedida: “siempre te amaré”.

No obstante, a casi un mes del deceso del artista, Amanda Miguel apareció con semblante sumamente triste en sus redes sociales y agradeció tanto a famosos como a sus seguidores por tomarse el tiempo durante estas semanas y enviarle un poco de cariño.

Primeramente colocó un video en su Instagram, en donde mostró algunas capturas de pantalla que mostraban comentarios por parte de artistas en donde le externaban sus mejores deseos y pronta resignación ante este duro proceso.

Amanda Miguel agradeció el apoyo (Foto: Ig yoamandamiguel)

“Agradezco de todo corazón el apoyo, los mensajes y llamadas de cariño por parte de amigos, familiares y fans, sus palabras han sido un gran soporte en estos días, de verdad, ¡Gracias!”, escribió.

Entre algunos de los textos que pueden observarse en el audiovisual aparece el de Laura Flores: “lamento profundamente su partida, abrazo a Amanda y a su hermosa hija” o el de Pati Chapoy: “Amanda querida... lo siento mucho, que triste!! Lo recordaremos siempre con mucho cariño”.

Asimismo, desde sus Stories de Instagram Amanda dijo unas cuantas palabras más y lamentó haber perdido a la persona más importante de su vida.

“También quiero agradecerles a a todos los mensajes tan hermosos que envían para que me mantenga fuerte ante lo que estoy viviendo, tras haber perdido al amor de mi vida y él no está más en mi vida, triste de verdad muy triste, pero los mensajes de ustedes son maravillosos y les agradezco muchísimo el apoyo emocional que me dan en estos momentos, gracias”, dijo la intérprete de Castillos.

Y es que el legado de la pareja quedará por siempre escrito en la música latinoamericana, tanto por su talento como por su propia disquera, la cual fundaron en 1987 bajo el nombre DIAM Music (Di, por Diego; y AM, por Amanda).

La actriz dijo estar triste de perder al amor de su vida (Foto: Ig yoamandamiguel)

La exitosa pareja se casó en 1975. Y ocho años después nació su hija Ana Victoria, quien con el paso del tiempo también se convirtió en cantante y le otorgó una de las más grandes alegrías a sus padres, ser abuelos, pues apenas el pasado 9 de noviembre nació Lucca.

El romance entre ambos cantantes inició poco tiempo antes de su matrimonio, cuando Amanda Miguel recién cumplía 18 años de edad. De acuerdo con un relato que la pareja dio para El Universal, los entonces jóvenes se conocieron en las calles de Buenos Aires, Argentina cuando el cantante de Volveré vio a su futura esposa caminando.

Según mencionaron, él se acercó y le pidió que aceptara tomar un café juntos. Ella aceptó, pero no fue sino después de muchas citas, y luego de que el músico dejara de verse con sus “amigas con derechos”, que la compositora aceptó iniciar una relación.

Meses más tarde, la pareja decidió casarse por el civil. Pero no fue hasta 2015 que Diego y Amanda cuando decidieron contraer nupcias en la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús, ubicada en la Ciudad de México. A la celebración asistieron familiares y amigos de la pareja.

