Daniela Luján respondió a la broma que el “Capi” Pérez hizo sobre Belinda y que no le gustó a Christian Nodal

(Foto: Instagram de Daniela Luján)

Daniela Luján es una de las últimas famosas en pronunciarse sobre el noviazgo que confirmaron hace unas semanas Belinda y Christian Nodal, específicamente por la broma que realizó el conductor de Venga la Alegría, Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido como “El Capi” Pérez acerca de la pareja.

El romance de los coaches de La Voz México fue destapado por el intérprete de Adiós Amor hace unas semanas a través de sus historias de Instagram, donde compartió un par de imágenes románticas y un contundente “Te amo”.

Desde entonces los famosos fueron denominados como “la pareja del momento” y cada paso que dan es analizado por las personas a su alrededor, fue así que “El Capi” Pérez compartió una broma con la que hizo referencia a la supuesta rivalidad que existe entre Belinda y Daniela Luján y que no gustó mucho al mismo Christian Nodal.

El cantante sonorense publicó un video muy acaramelado con su novia en su cuenta de Instagram, al que no tardó en reaccionar el presentador de TV Azteca: “Nunca la cambies por Daniela Luján, porfa”.

El comentario del "Capi"

El comentario, alusivo a la ocasión en que Luján sustituyó a Belinda en la telenovela Cómplices al rescate, fue eliminado y evidenciado por el propio Capi Pérez, quien se quejó de esto en sus redes sociales, donde recordó otra telenovela que protagonizó la cantante española: “Yo pensé que íbamos a ser amigos por siempre”.

Semanas después de esta polémica surgida de las redes sociales, la protagonista de Una familia de diez habló de lo que pudo sentir Christian Nodal cuando vio la broma del conductor de la Resolona sobre su novia.

“¿Me embarraron a mí? Ay no por favor”, dijo cuando fue cuestionada por los locutores del programa Lavando Ajeno acerca del enojo de Christian Nodal con el Capi Pérez.

“¿Cómo le iba a causar gracia? Él ni había nacido cuando existió esa referencia, no tiene idea de la referencia, él no la vivió. Seguramente no lo entendió y por eso lo borró”, declaró entre risas.

Daniela Luján también pidió al público que ya no hagan memes sobre la supuesta rivalidad: “Ya paren”.

Cuando Nodal borró el comentario del Capi Pérez, éste reconoció que le entristeció lo ocurrido con su comentario en el Instagram.

“De verdad le vi potencial a nuestra amistad y ahora veo que no va a ser posible, ni modo, no le puedes caer bien a todos. Yo ya estaba listo para ponerle un espacio a Christian Nodal al lado de Valentín Elizalde”, añadió.

A esta broma le siguen otras que el mismo presentador ha hecho desde sus redes sociales. Fue hace unas semanas cuando reaccionó a los rumores sobre el fin del noviazgo entre Belinda y Christian Nodal.

“No mames, Nodal y Belinda se dejaron de seguir. Nodal borró el video que subió con Belinda”, dijo el presentador en una de sus historias de Instagram.

El “Capi” además compartió con sus compañeros en el programa matutino de TV Azteca la noticia y fue Laura G quien confirmó que ya no existe el romántico contenido de la pareja.

“Ya le estoy marcando, no me contesta Christian, no me contesta Nodal. Deja le marco a Belinda, me manda a buzón”, se burló el comediante mexicano desde sus redes sociales.

Daniela Luján pensó que no tendría un buen recibimiento por sustituir a Belinda (Instagram)

Sobre la supuesta rivalidad con Belinda, Daniela Luján contó hace unos días cómo vivió la experiencia de reemplazar a la cantante y actriz en la telenovela infantil, e incluso afrontar los comentarios negativos que la persiguieron por varios años.

“Entiendo que es un morbo ahí de adolescente que se quedó ahí guardado y que a veces es difícil superar la secundaria y que ahí se va a quedar y entonces si tienes como la oportunidad de aclarar esa duda de tu yo del pasado la vas a preguntar, pero a mí me da igual la verdad. Nunca en la vida tuve ningún problema ni en ese entonces que me preguntaban y que me buscaban para que dijera algo feo ni ahora la verdad”, comentó en una charla digital con Naidelyn Navarrete, otra de las integrantes de la telenovela de Televisa.

“Yo empecé al aire y a la semana nos fuimos de gira a Zacatecas. Esa semana fue la peor para mí, la peor de mi vida, porque yo tenía un estrés horrible de irme a presentar en vivo mientras yo pensaba que esperaban a alguien más”, detalló.

Luján recordó que llegó a ese concierto “muerta de pánico”, pero se dio cuenta que la situación no era tan complicada cuando vio carteles de apoyo y que le aplaudían y alentaban.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Belinda y Christian Nodal: las claves del romance que acapara los titulares en México

La broma del “Capi” Pérez sobre Belinda y Daniela Luján que no le gustó a Christian Nodal

Daniela Luján recordó su ingreso a “Cómplices al rescate” en lugar de Belinda: “Tenía un estrés horrible”