Alex Fernández recibió una señal de Vicente Fernández en su funeral

Alex Fernández recibió una señal de su abuelo el día de su funeral

A más de dos meses de la muerte de Vicente Fernández, su nieto Alex Fernández reveló que tuvo una impactante experiencia en el funeral del Charro de Huentitán, pues en conversación con Venga la Alegría, el joven compartió que su abuelo le envió una señal.

El “encuentro” ocurrió el pasado 12 de diciembre, el hijo de Alejandro Fernández explicó que luego de comulgar en la misa para despedir al intérprete de Por tu maldito amor, comenzó a orar para intentar comunicarse con su abuelo.

“Algo raro que me pasó fue cuando estaba su ataúd y que estábamos toda la familia, nos dieron la oblea (hostia) y empecé a rezar. Empecé a decirle a mi abuelo que estuviera conmigo, que pudiera disfrutar de esta aventura conmigo hasta donde él quisiera y le dije: ‘Dame una señal si me estás escuchando o no sé, van a creer que estoy loco’”.

FILE PHOTO: The 20th Annual Latin Grammy Awards - Show - Las Vegas, Nevada, U.S., November 14, 2019 - Alex, Vicente, and Alejandro Fernandez perform. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

Luego de llamar a Vicente Fernández, el joven cantante experimentó un extraño comportamiento en su dedo índice, lo que interpretó como una señal positiva de su abuelo.

“Me dio un calambre en el dedo, se me hizo así (doblado) y es el dedo con el que dices ‘sí', se me puso la piel chinita”, mencionó para Venga la Alegría. De esta forma, el nieto del famoso cantante comprobó que aparentemente, su abuelo lo estaba escuchando desde algún plano más allá del entendimiento humano.

Alex Fernández no es el primer familiar de Chente que afirma sentir la presencia del cantante, pues hace una semana Cuquita Abarca, la viuda de Vicente Fernández, explicó que todavía siente la presencia del amor de su vida.

Cuquita Abarca también ha sentido la presencia de su esposo Foto: Instagram@_vicentefdez

El comentario tuvo lugar durante la develación de una estatua del legendario intérprete en su cumpleaños. Ante un grupo de reporteros, Cuquita expresó lo siguiente:

“El sentimiento es el mismo, ese nunca se me va a ir...pero yo siento que él está aquí, para mí él no se va”. Posteriormente la viuda del cantante compartió que todos los días una cruz se forma en su cama.

Doña María del Refugio también aseguró que ha notado la presencia de su esposo con una peculiar manifestación en forma de una cruz: “Algo único, la cruz se forma en mi cama”, expresó para seguir conviviendo con su familia, especialmente con su bisnieta, la pequeña Carlota, hija de Sissi Fernández, hija de Vicente Fernández Jr.

La obra fue colocada la noche de este 16 de febrero en Los Tres Potrillos (Foto: Captura de pantalla/Twitter@vengalaalegria)

La alta escultura en su honor se colocó en el rancho Los Tres Potrillos, la figura muestra a Vicente montando a caballo, una de sus grandes pasiones en la vida, mide aproximadamente tres metros con 60 centímetros de altura y fue realizada por el artista Sergio Gaval, quien había estado trabajando en ella durante varios meses.

Incluso el mismo Vicente Fernández pudo supervisar los primeros trazos del proyecto que comenzó hace más de dos años, antes de que comenzara la pandemia de COVID-19.

Por otro lado, Alex Fernández también habló sobre qué tipo de padre será para Mía, la bebé que está esperando en compañía de su esposa Alexa Hernández.

El primogénito de “El Potrillo” y Alexia esperan a su hija (Foto: @alexfernandez.g)

ENo quiero ser un papá incomodo para ella, pero en su momento, que sea con la persona correcta. (casarse) La voy a cuidar demasiado, pero tampoco voy a ser de que ‘nunca puedas estar con alguien’. Cuando tenga como 30 años y que sea el hombre indicado y ahí veremos”, explicó el joven a Venga la Alegría.

Recientemente el nieto de Vicente Fernández conmocionó a sus seguidores de Instagram con un breve video que grabó al notar la reacción que tuvo Mía desde el vientre de su madre. En el fragmento audiovisual se puede apreciar a Alexia recostada presumiendo su baby bump junto a su esposo.

