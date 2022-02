Pepe Aguilar se deslindó de los cuestionamientos por el de homenaje a Vicente Fernández sin su familia

Así fue la presentación (Fotos: Instagram/@pepeaguilar_oficial/@angela_aguilar_)

Tras una serie de críticas y cuestionamientos por la ausencia de la familia Férnandez en el homenaje a El Charro de Huentitán en Premios Lo Nuestro 2022, es ahora Pepe Aguilar quien se deslindó de la polémica que de manera indirecta lo ha afectado ya que su hija Ángela Aguilar participó cantando en un popurrí de sus más grandes clásicos.

El pasado 24 de febrero se realizó la ceremonia de dichos premios, la cual fue transmitida por Univisión desde Miami, Estados Unidos y fue presentada a nivel nacional a través de la señal de Televisa. A pesar de que el tributo fue ovacionado por miles de fanáticos, muchos más usuarios de redes sociales iniciaron un fuerte debate de porque ninguno de los hijos o familiares del cantante se presentaron en la ceremonia, abriendo la posibilidad de que incluso no se les hubiera invitado tras los rumores de una alianza con TV Azteca para transmitir la serie sí autorizada de Vicente Fernández en su canal.

El cantante de regional mexicano respondió de manera contundente y aseguró que todo siempre lo realiza con respeto al igual que sus hijos, así como reafirmó la buena amistad que tiene con la dinastía Fernández: “No sé, yo que voy a saber, a mí me invitaron. No sé porqué no estaría su familia y lo que hicimos fue lo mejor que pude hacer porque es un hombre que admiro y respeto y siempre respetaré”, expresó.

Para dejar en claro que lo que mencionaba era real, agregó que se acababa de encontrar con los familiares de El Rey pues él les tiene mucho cariño por la excelente relación que han mantenido las dos dinastías desde años atrás: “Ahorita vengo de Los Tres Potrillos, fui con Gerardo y estuve con la señora Cuquita, ahí estuvimos, porque hay un cariño muy grande pero también independientemente de que los conociera o no los conociera como cantante le tengo mucho respeto a Vicente Fernandéz”.

Tras el homenaje a El Charro de Huentitán en la ceremonia donde también tenía este año dos nominaciones póstumas -Álbum Del Año Regional Mexicano por A mis 80 y Canción Mariachi/Ranchera Del Año por Ya no insistas corazón-, las redes sociales y algunos medios de comunicación cuestionaron a Televisa por la ausencia de la dinastía Fernández, pues se especuló que o no lo habían planeado bien o simplemente no habían sido invitados.

“Por qué se atreven a hacer un homenaje a Vicente Fernández sin su familia”, “Que falta de respeto de Televisa de hacerle algo así a la familia Fernández y solo lucrar con su imagen”, “Televisa Univision dejó en claro que todo lo que les importa es el dinero y no el artista”, “Con ese show que traen de la serie no autorizada y todo eso pues Televisa confirma que no invitaron a su familia y sí hay un distanciamiento por ese rollo”, expresaron usuarios en Twitter.

Pepe Aguilar también confesó que en el momento en que sus hijos quieran se podrán “lanzar” a hacer un espectáculo en solitario y no como lo han estado haciendo en la gira familiar Jaripeo Sin Fronteras: “La vida de ellos pues es de ellos y en el momento en que que ellos quieran formar su propio espectáculo yo definitivamente respaldo la decisión. Ojalá que sean muchos años que se queden aquí porque la verdad me cobran barato y pues al rato me voy a tener que traer otros artistas para el show”, expresó.

El polémico homenaje fue interpretado por Ángela Aguilar, el Grupo Firme, Camilo, Christian Nodal y David Bisbal, quienes junto a un grupo mariachi interpretaron un popurrí de éxitos que incluyeron El tapatío, Los mandados, Un millón de primaveras, Acá entre nos y De qué manera te olvido.

