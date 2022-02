Cuquita, viuda de Vicente Fernández, siente la presencia del charro

Vicente Fernández falleció el pasado 12 de diciembre (Foto: Instagram/@_vicentefdez)

Este jueves 17 de febrero se llevó a cabo en el rancho Los tres potrillos, donde descansan los restos de Vicente Fernández, la develación de una estatua del legendario intérprete que este día habría cumplido 82 años de edad.

La alta escultura en su honor lo muestra montando a caballo, una de sus grandes pasiones en la vida, mide aproximadamente tres metros con 60 centímetros de altura y fue realizada por el artista Sergio Gaval, quien había estado trabajando en ella durante varios meses. Incluso el mismo Vicente Fernández pudo supervisar los primeros trazos del proyecto que comenzó hace más de dos años, antes de que comenzara la pandemia de COVID-19.

“Tuvimos entrevistas con don Vicente para acercarnos a la idea de esta pieza. Fue una experiencia muy grata, él era una persona muy cálida y sencilla, con gran sentido del humor. Respecto a los procesos del trabajo, él aportaba las inquietudes que deseaba tuviera su obra, principalmente los elementos simbólicos”, explicó el escultor en entrevista con el programa Ventaneando.

La obra fue colocada la noche de este 16 de febrero en Los Tres Potrillos (Foto: Captura de pantalla/Twitter/@vengalaalegria)

“Me parece que nos acercamos a un buen resultado. Afortunadamente, antes de comenzar la fundición, él vio la obra y la autorizó, pero 15 días después de la última entrevista que tuvimos, sufrió el accidente. Sin embargo, nosotros seguimos trabajando, enviando información e imágenes”, aseguró.

“Feliz cumpleaños hasta el cielo, viejo. No hay un solo día que la familia no te lleve a donde quiera que vayamos. Te amo por siempre”, fueron las emotivas palabras que Alejandro Fernández le dedicó a su fallecido padre en su cuenta de Instagram. Alejandro no pudo estar presente en la develación de la estatua que se llevó a cabo junto a la tumba de su padre, pero sí sus hermanos Gerardo y Vicente Jr.

El rancho, que se ha vuelto un referente en la localidad para los habitantes de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, estuvo abierto para todas aquellas personas que desearan acudir a rendirle sus respetos al intérprete, quienes podrán admirar la escultura en los próximos días organizándose por horarios de entrada.

Con esta imagen, la cuenta del artista se reactivó, pues había estado en pausa desde el pasado 15 de diciembre, fecha de su última publicación (Foto: Instagram/@_vicentefdez)

En el lugar estuvo presente el amor de la vida de Vicente, doña Cuquita Abarca, a quien los reporteros presentes le preguntaron cómo se siente en el día del natalicio del intérprete, a lo que aseguró que definitivamente su presencia sigue intacta.

“El sentimiento es el mismo, ese nunca se me va a ir...pero yo siento que él está aquí, para mí él no se va”, expresó quien fuera la compañera del fallecido durante casi seis décadas.

Doña María del Refugio también aseguró que ha notado la presencia de su esposo con una peculiar manifestación en forma de una cruz: “Algo único, la cruz se forma en mi cama”, expresó para seguir conviviendo con su familia, especialmente con su bisnieta, la pequeña Carlota, hija de Sissi Fernández, hija de Vicente Fernández Jr.

El cantante recordó a su padre en su cumpleaños con una tierna anécdota (Foto: Captura de pantalla/Instagram)

Por su parte, el Potrillo aprovechó su cuenta de Instagram para contar una anécdota que vivió con Chente. Acompañada de una tierna fotografía donde se le ve junto a su padre, el cantante de Como quien pierde una estrella recordó cómo en cierta ocasión el charro tuvo un acercamiento con él antes de la presentación de un disco.

“Nunca he sido propenso a ponerme nervioso, pero ese día tenía algo que me inquietaba. Mis manos temblaban un poco y sentía el corazón salir de mi pecho”. Sin embargo, minutos antes de salir al escenario llegó Vicente al camerino de su hijo, y lo “miró como si supiera lo que pasaba”. “Se acercó y me tomó de la corbata, pues era el único detalle que faltaba para estar listo”. “Vente pa’ ‘cá, mijo. Te voy a amarrar esa corbata como cuando eras un bebé”, le dijo Vicente a Alejandro, con lo que el cantante finalmente se sintió listo para salir a escena.

