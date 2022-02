“Si hubiera sido como el de Belinda, no lo regreso”: Manelyk habló sobre su anillo de compromiso con Jawy

Mane y Jawy intercambian votos en el final de temporada de Acapulco Shore 7 (Captura de pantalla)

Después de la polémica ruptura entre Christian Nodal y Belinda, los artistas no han dejado de reaccionar ante la separación de la pareja. En esta ocasión, fue Manelyk González, quién no sólo opinó sobre ellos, sino que lanzó una fuerte indirecta hacia su ex prometido Jawy y al anillo de compromiso que le dio cuando aún estaban juntos.

Y es que, después de trabajar en Acapulco Shore desde la primer temporada con Luis Alejandro Méndez, la famosa Mane tuvo una apasionada relación con su compañero. Incluso, durante la séptima edición del programa que se transmitió en 2020, el amor entre ambos se volvió aún más fuerte que antes, al punto en el que realizaron una ceremonia de “promesa” anunciando que se casarían próximamente.

Las relación tuvo altas y bajas, hasta que en enero de 2021 el cantante decidió pedirle matrimonio a su novia durante su fiesta de cumpleaños. Ambos se mostraron tan emocionados que trasmitieron ese sentimiento a sus amigos y público, quienes esperaban que este mismo año se llevara a cabo la boda.

Pero a mediados de ese año se dio a conocer que Mawy había llegado a su fin. No obstante, los detalles quedaron al aire y nadie sabía la razón por la cual la pareja de comprometidos había decidido separarse. Fue hasta la llegada de Mane al programa, La casa de los famosos, que toda la verdad se destapó y la influencer reveló que Jawy la había engañado.

La pareja estuvo mucho tiempo junta (Foto: Instagram/@jawymendez_oficial)

Algo que causó controversia fue que durante una entrevista para el medio colombiano Lo sé todo, Mane mencionó que no sabía que hacer con la sortija de compromiso que le dio su ex pareja.

Por su parte, Jawy habló posteriormente que era un anillo bastante costoso y que estaba impregnado de su energía y añadió: “si se lo quiere quedar, qué mejor para mí que tenga un pedazo tan fuerte”.

A pesar de esto, recientemente, Mane decidió devolver la pieza de joyería y Luis Alejandro se dijo afortunado de tenerla de vuelta, ya que representó un gran gasto que recuperó tras la ruptura.

“Conociéndola, creí que no lo iba a devolver. Yo creo que algo por ahí le dio en el orgullo y ¡Qué bueno! porque ahí tengo una buena lanita ya que se iba a perder. Una mujer nunca sabe cuanto vale un anillo además del valor sentimental”, expresó el ex shore para Vaya, Vaya TV.

¿Qué dijo Mane ahora?

Tras todo lo anterior, la tensión entre la ex pareja bajó, pero después de que Belinda y Nodal terminaron, Mane decidió mandar un contundente mensaje.

“Ahora bien si mi anillo de compromiso hubiera sido .000000001 del de Belinda!!!! Ni de pendeja lo regreso!!! Pero nooop.. nomas digo”, escribió la empresaria desde su cuenta de Twitter.

Nodal le dio un anillo muy caro a Belinda (Foto: Instagram @angelcityjewelers)

Las reacciones no tardaron en aparecer y algunos bromearon en que el intérprete de Botella tras botella escondería lo que colocó Mane porque no le convenía.

“Nodal ocultado el tweet de mane para que no lo vea Bel..”, escribió una usuaria.

Asimismo, otros internautas arremetieron contra Mane y le mencionaron que no debería de comparar las circunstancias.

“Quien te entiende, agradece lo que te dio en su momento y no te compares con beli da porque no son iguales, ella tiene carrera artística y tu solo quieres hacer algo que no te queda, y fijate con quien andas entonces, estás muy por debajo de belinda hay niveles”, colocó @hercarmariana.

Y es que, cuando Nodal le propuso matrimonio a Belinda, algo que conmocionó a México fue el exhorbitante precio de la sortija.

Esta fue adquirida en la joyería Angel City Jewelers y se mencionó que estaba valuada en, al menos 3 millones de dólares.

“El anillo cuenta con diamante de 12 quilates en corte esmeralda, valuado en más de 3 millones de dólares” escribió la joyería en Instagram cuando los enamorados se comprometieron. La petición de matrimonio se llevó a cabo en Salvaje, un exclusivo restaurante en la ciudad de Barcelona, España.

