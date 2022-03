Así comparó Pepe Aguilar la vida de sus padres con la Rosa de Guadalupe

Pepe Aguilar y sus padres (Fotos: Ig @pepeaguilar_oficial/@_flor_silvestre_)

Pepe Aguilar ha buscado mantener el legado de su familia y, de acuerdo con el cantante, no sólo se aproxima una autobiografía, sino que en otro proyecto se contará la historia de sus padres: Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

Ante esto, el intérprete de Me estoy acostumbrando a ti contó para Ventaneando que la intensidad con la que vivieron sus progenitores es digno de llevar a la pantalla, además de ser equiparable a un conocido programa de la televisión.

“Era la rosa de Guadalupe, no tanto la de mi papá. La de mi papá fue una historia de lucha de venir de la nada a que lo invitaran a la Casa Blanca y hacer esto y otro, que tenga una estatua y una calle allá”, comenzó a decir el cantante de regional mexicano.

No obstante, ahondó en que la vida de su madre sí fue mucho más controversial desde antes de que conociera a Antonio Aguilar.

“Esa es otra historia de drama sin parar, hasta que conoce a mi papá. Cuando conoce a mi papá después de haber tenido mucho drama en su vida se hace la historia de amor de mis padres, que esa nada más sería una bioserie”, dijo.

Flor Silvestre y Antonio Aguilar también fueron parte de la ovacionada película (Foto: Archivo)

En este sentido, el miembro de La Dinastía Aguilar remarcó que sus progenitores fueron los primeros hispanohablantes en presentarse en escenarios de gran alcance.

Respecto a los próximos proyectos que realizará, Pepe Aguilar ahondó en el convenio que tiene con Simon Fuller, empresario con el cual hará dicha serie y otros planes que involucran a Ángela Aguilar.

Y es que en noviembre de 2020 una desoladora noticia sembró a la famosa Dinastía de cantantes, ya que Guillermina Jiménez Chabolla, nombre real de Flor Silvestre, falleció repentinamente a los 90 años en el rancho “El Soyate” en Zacatecas.

La exponente del regional mexicano estuvo acompañada de sus hijos Pepe y Antonio Aguilar, así como de sus demás seres queridos.

Dicha noticia fue confirmada en aquel entonces por Televisa Espectáculos. La televisora señaló desde su cuenta de Twitter que la intérprete se encontraba rodeada de sus hijos y nietos cuando “el cansancio detuvo su corazón”.

La madre de Pepe Aguilar será recordada por sus participaciones en las cintas Primero soy mexicano, Ánimas Trujano, El bolero de Raquel y las Hermanas Karambazo, así como por su interpretación de los temas del género de regional mexicano, Cielo Rojo y Cruz de Olvido.

Pepe Aguilar realizará varios proyecto y Ángela Aguilar estará incluida (Foto: EFE)

Estuvo casada con el locutor Paco Malgesto, con quien procreó a sus dos hijas mayores: Marcela y Cristina Rubiales; pero el gran amor de su vida fue el también cantante Antonio Aguilar, unión de la que nació Pepe y Antonio.

Qué ha dicho Pepe Aguilar de su autobiografía

En una reciente entrevista con el programa Hoy, el cantante de Por mujeres como tú remarcó que el libro sobre su vida será muy controversial e, incluso, señaló que podría poner en riesgo su permanencia en los escenarios.

“No se la van a acabar cuando salga ese libro, yo también tengo que estar ya retirado porque sino después de salir ese libro a lo mejor ya no me dan chance de cantar”, dijo.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, Pepe Aguilar destacó que en el libro no se hablará mal de nadie, pues no le gustan los chismes, sino hablar con la verdad.

