Niurka aconsejó a Belinda sobre el anillo: “No le devuelvas nada porque él no te puede regresar las manoseadas”

La vedette opinó sobre "Nodeli" (Fotos: Instagram/@niurka.oficial/@belindapop)

La reina del escándalo mexicano por fin dio declaraciones sobre la ruptura amorosa más mediática en los últimos años titulada “Nodeli”. Niurka Marcos le aconsejó a Belinda no regresar el polémico anillo de compromiso a Christian Nodal, ya que para ella la aportación que la cantante le dio a él, incluyendo cualquier contacto físico, es un precio que se debe pagar con la joya de más de 3 millones de dólares.

La actriz fue interceptada por un grupo de reporteros en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y no dudaron en preguntarle su opinión sobre la ex relación, ya que a pesar de que diversas personalidades del mundo del entretenimiento, presentadores de televisión e incluso periodistas ya han opinado sobre lo que debería o no hacer la cantante pop, Marcos había mantenido un perfil bajo, hasta ahora.

“Pero que no se lo devuelva, porque él no te puede devolver las cog*das, las gozadas, las presumidas y las manoseadas. Que importa ahora, que lo venda, porque ya fue un regalo ‘mariquita, mariquita, lo que se da no se quita’ y se ching*. Yo lo dije, que bonito ese regalo de 3 millones de dólares porque al rato con esa mamad* se va a comprar su casa”, expresó Niurka Marcos.

Belinda ha estado alejada de las redes sociales (Foto: Twitter/@belinda_idolos)

La vedette no dudó en retomar uno de los debates más virales en redes sociales en los que detractores de la intérprete de éxitos como En El Amor Hay Que Perdonar, En La Obscuridad o I Love You… Te Quiero argumentan que es una persona interesada. Por ello, la madre de Emilio Osorio le dijo que no tenga miedo a las críticas y si va a ser algo que siempre sea la reina en esa categoría, aún cuando se trate de algo negativo en su carrera y vida sentimental.

“Que siga siendo interesada, que no le haga caso a nadie en redes sociales, que a toda esa gente que está diciendo que es una interesada, que les pongan un anillo de 3 millones de dólares adelante a ver si lo van a devolver. ¿Interesada?, sí se interesada criatura que ya te agarró el ‘bollo’. Mamá Niu es la vulgar, pero es la master de las vulgares, tú serás la master de las interesadas”, agregó la actriz de melodramas como Nunca Te Olvidaré, Tres Mujeres o Salomé.

El cantante ya se quitó uno de los tatuajes Christian Nodal Fotografía: Cortesía

Niurka Marcos aprovechó los cuestionamientos para enviarle un mensaje a Christian Nodal y sus polémicos tatuajes en honor a Belinda. La también cantante aseguró que todo cargo de conciencia que hubiera llegado a tener la actriz de telenovelas infantiles por saber que él se había puesto sus ojos, nombre o hasta título de uno de sus discos -Utopía- ya había caducado y por ese motivo era “ingenuo pensar” que estaría a su lado de por vida.

“¿Qué creíste, que tatuándote de esa manera ella iba a sentir un compromiso tan grande, tan grande, pero tan grande que nunca iba a poder dejarte por el cargo de conciencia? Se extinguió el cargo de conciencia, ya no hay, nadie tiene. Hay mucho materialismo, lo único que hiciste con eso es mostrarle y enseñarle a la audiencia de que es lo que no se debe hacer, tan bobo”, señaló la vedette.

(Foto: niurka.oficial / Instagram)

Para ella agregar “elementos que distraen el arte” es algo que un artista no debe hacer y más cuando la imagen física es una clave esencial para poder desarrollar su talento ante los diferentes públicos que se pueden conquistar. Por ello Marcos le recordó a sus seguidores no hacer lo mismo en una relación sentimental, tal y como ella también lo hizo en su pasado al tatuarse el nombre de una ex pareja.

“Eres artista Nodal, eres una estrella. Has escuchado el dicho que es muy divertido y popular que dice ‘en la cara no, en la cara no’, ¿nunca lo escuchaste? Como vas a opacar tu rostro, tu arte, distraer tu canto, tu música, tu leyenda, tus canciones, tu historia de vida con el nombre de alguien más que está distrayendo”, finalizó la autonombrada reina del escándalo mexicano.

SEGUIR LEYENDO: