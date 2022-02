Ex suegra de Inés Gómez Mont aseguró que la conductora y su esposo ya están en la Ciudad de México

Presuntamente Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga ya se encuentran en la Ciudad de México (Foto: Instagram)

A casi seis meses de que se dictara una orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, nueva información ha surgido acerca de su paradero; fue precisamente la ex suegra de la conductora, Tita Bravo, la encargada de afirmar en un mensaje de redes sociales que la pareja ya se encuentra en la Ciudad de México.

Aunque la información aún no ha sido confirmada, la abuela de los trillizos de la ex conductora de Ventaneando publicó un delicado mensaje a través de Facebook en donde incluso acusó a Fernando Gómez-Mont Urueta, tío de la influencer y funcionario del gobierno del ex presidente Felipe Calderón, de estar apoyando y cobijando a Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga.

“Aviso de ÚLTIMO MINUTO.. Los prófugos.. Inés “N” y Sr. Puga... YA ESTÁN EN CIUDAD DE MÉXICO...”, posteó Tita Bravo en su perfil de Facebook.

Tita Bravo acusó a funcionarios de proteger a Inés Gómez Mont y su esposo (Foto: Captura de pantalla / Facebook)

El 10 de septiembre de 2021 la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga así como de otras cinco personas y siete empresas por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita en 2016. Desde ese momento la ex conductora de Ventaneando pasó de ser una influencer que compartía su lujosa vida en redes sociales a mantener un perfil bajo, por lo que actualmente se desconoce su paradero, así como el de su esposo y sus siete hijos.

Aunque desde un inicio Inés Gómez Mont se dijo inocente de los delitos que se le han achado, no ha comparecido ante las autoridades para aclarar su situación, por el contrario, rumores han señalado que la ex conductora y su familia habían salido de México presuntamente a República Dominicana. En un informe autoridades declararon que se les ha visto en diversos países sudamericanos y trasladándose por mar.

Tiempo después se reportó que supuestamente Inés Gómez Mont y su familia se encontraban en Europa motivo por el cual se emitió una ficha roja de Interpol para dar con el paradero de la ex conductora y su esposo Víctor Álvarez Puga.

Inés Gómez Mont es madre de los trillizos Diego, Bruno y Javier, quienes son producto de su matrimonio con el empresario Javier Díaz (Foto: Instagram/@inesgomezmont)

La polémica de la ex conductora de Ventaneando ha llegado a oídos de diferentes personalidades del medio quienes se han mantenido al margen ante los problemas con la justicia que enfrenta Inés Gómez Mont, no obstante, si hay alguien que le ha dedicado gran parte de su tiempo y energía en señalar y difundir el caso ha sido su ex suegra Silvia Bravo, también conocida como Tita Bravo.

En diferentes ocasiones, la madre del ex esposo de Inés Gómez Mont ha arremetido en contra de la conductora y su actual pareja Víctor Álvarez Puga; del mismo modo ha destacado el hecho de que han pasado 7 años sin que ella o su familia puedan ver a Inesita, Diego, Bruno y Javier, los hijos que nacieron del matrimonio entre la influencer y el empresario Javier Díaz, con quien estuvo casada de 2008 a 2013.

Desde que se dieron a conocer los problemas legales que Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga enfrentan, Tita Bravo ha roto el silencio y ha brindado diversas entrevistas a medios de comunicación señalando y acusando a la popular presentadora de televisión no solo de no dejarla ver a sus nietos sino reforzando las acusaciones que enfrenta por enriquecimiento ilícito y evasión fiscal.

Inés Gómez Mont y Álvarez Puga son investigados por la FGR por su presunta participación en una trama millonaria de malversación de fondos públicos. Las autoridades estiman que el desfalco asciende hasta los 2 mil 950 millones de pesos, unos USD 145 millones. (Foto: Instagram: @Inesgomezmont)

Hasta el momento no hay información que confirme o descarte la declaración de Tita Bravo, sin embargo, ésta cobraría relevancia al informarse que el pasado 24 de enero Inés Gómez Mont solicitó un amparo en su búsqueda por evitar ir a prisión. Informes del Poder Judicial consultados por Infobae México mostraron que la solicitud de protección de la justicia se realizó en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal.

El amparo promovido por los abogados de la influencer se solicitó por el involucramiento de Inés en las causas penales 314/2021, 453/2021, 466/2021 y 322/2020; aunque aún se desconoce si el juez Guillermo Francisco Urbinas Tanús, titular del juzgado ante el cual se presentó dicha solicitud, admitió dicho trámite presentado indirectamente por Inés Gómez Mont.

SEGUIR LEYENDO: