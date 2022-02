Laura León aseguró que no juzga a Inés Gómez Mont por su problema legal y defendió su amistad

Laura León defiende su amistad con Inés Gómez Mont

La intérprete mexicana, Laura León, dio de mucho de qué hablar durante la última semana en una entrevista vía telefónica, luego de refrendar su apoyo incondicional a Inés Gómez Mont. La también actriz recalcó que no se avergüenza de que la vinculen con la exconductora a pesar de los problemas legales que enfrenta, ya que la considera una amiga.

Fue durante una entrevista en el canal de YouTube del periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante cuando la también actriz compartió su postura en favor de una de sus grandes amistades: “Tengo una buena amistad con ella y la seguiré teniendo, es una lindísima persona Inés, yo la aprecio bastante”, explicó la intérprete de 69 años.

La cantante de Suavecito, explicó que desde que fue acusada por las autoridades mexicanas por delincuencia organizada y de operación con recursos de procedencia ilícita que habrían ocurrido desde 2016, no ha tenido contacto con ella y, por tanto, desconoce la situación legal en la que se encuentra: “Yo no sé, ella es mi amiga y nada más”, señaló La Tesorito.

Laura León defiende su amistad con Inés Gómez Mont Foto: Especial Infobae

Rebeca Valderraín Vera, nombre real de la cantante, remarcó que nadie tiene el poder de juzgar a Inés Gómez Mont por las acusaciones que enfrenta: “Todos tenemos un momento de mala cabeza. Muchas veces pierde uno el piso. No somos nadie para juzgar a nadie”, enfatizó la oriunda de Comalcalco, Tabasco.

Para finalizar, la intérprete mexicana deseó que la exconductora pueda solucionar sus problemas por ella misma y por sus hijos: “Sí, esperemos. Primeramente, Dios ella ha de solucionar sus cositas, no es la primera ni la última”, concluyó.

La entrevista tuvo el fin de dar a conocer la postura de la cantante de Dos mujeres un camino después de que diversas amistades de la acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) trataran de deslindarse de su afecto, como Galilea Montijo, quien ha procurado no dar declaraciones al respecto al igual que otras celebridades con quien Gómez Mont mantuvo relación previo a las acusaciones en su contra.

Laura León refrendó su apoyo para Inés Gómez Mont Foto: Instagram/@lauraleontv

“No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez [...] Pido y de verdad les suplico: ya párenle a los ataques a mi persona a lo largo de tantos años. Ya no entraré en nada de este tema, ni de ningún tema relacionado con cualquier escándalo”, expresó Montijo en un video que publicó en su Instagram.

Cabe apuntar que el ojo mediático volvió a estar con Inés Gómez Mont luego de que el 20 de enero, la FGR obtuvo dos órdenes de aprehensión en contra de la exconductora de Ventaneando y su pareja, Víctor Manuel Álvarez Puga.

Unos días después, y tras enterarse de las órdenes de aprehensión, la oriunda de la Ciudad de México solicitó un amparo legal para pausar, de momento, la detención.

Inés Gómez Mont

A la pareja se les acusa de su posible participación en delincuencia organizada y, dentro de las actividades que supuestamente llevaban a cabo destacaron los métodos de simulación de operaciones para dotar de recursos a organizaciones, mediante la minimización de cargas tributarias y también para dificultar el rastreo de los recursos ilícitos.

Asimismo, a la pareja se les relaciona con cinco personas más por sus vínculos con siete empresas, a través de las cuales se habría cometido un desvío de más de 3 mil millones de pesos.

Informes del Poder Judicial consultados por Infobae México mostraron que la solicitud de protección de la justicia se realizó en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México y en él, la presentadora reclama actos dentro del juicio, específicamente que exista una orden de aprehensión en su contra, además de la emisión de una ficha roja como persona buscada por la Interpol.

