MasterChef Junior: todo sobre la nueva temporada y el regreso de Tatiana a la televisión

(Foto: IG @oficial.tatiana)

Tras el éxito que TV Azteca alcanzó con MasterChef Celebrity México, donde el ganador fue el cantante sinaloense Germán Montero, volvió a apostar por una versión infantil que no sólo tendrá un cambio significativo en el panel de jurado integrado por chefs, también marcará el regreso de Tatiana como conductora de televisión en un programa infantil.

Este viernes 25 de febrero se estrena la nueva temporada de MasterChef Junior a partir de las 19:30 horas en Azteca Uno. También podrá sintonizarse a través de la página oficial de la televisora del Ajusco y quienes quieran más detalles del reality show como fotografías, momentos especiales o dinámicas, podrán acceder al material a través de las redes sociales del programa.

Esta emisión contará con la conducción de Tatiana, también conocida como La reina de los niños por el trabajo que ha realizado a lo largo de su carrera para el público infantil. La cantante llegará al reality tras la repentina salida de Anette Michel como conductora de la primer temporada infantil y otras, además de la participación especial de Rebecca de Alba en 2021 con la versión para figuras del medio.

(Captura: @masterchefmx/Instagram)

En entrevista con Venga la Alegría, la intérprete de No me quiero bañar agradeció la oportunidad de regresar a la pantalla chica con un programa donde convivirá con niños: “Muy agradecida, muy honrada, me siento como en casa y me tratan como reina, la verdad”, dijo.

La también actriz explicó que su experiencia trabajando con niños le ayudó a conectar con los participantes. No obstante, considera que el reality es muy diferentes a las presentaciones que suele dar porque cuando está sobre el escenario saluda a todos a la distancia, pero en el programa los tiene más cerca y su principal angustia es verlos preocupados o estresados por sus preparaciones y no poder consolarlos.

“No puedo convivir mucho, nada más de lejos como conductora [...] yo también lloro y los quiero abrazar. A veces si me dejan: ‘Ok, ve y consuélalos’ hay veces que no y dices: ‘Ni modo, adiós, que te vaya bien’, pero si lloras, te encariñas”, agregó.

El pasado 24 de febrero, Tatiana celebró 38 años de trayectoria con esta fotografía y un mensaje de agradecimiento. (Captura: @oficial.tatiana/Instagram)

Durante la entrevista también adelantó que los participantes tienen un increíble dominio de la cocina y reflexionó sobre los valores del programa: “Yo creo que también se aprende de valores, de respeto, de empatía, les dan unos tips hermosísimos no nada más de cocina, sino también de personalidades”, comentó.

Esta no es la primera vez que intérprete de 53 años conduce un programa infantil. Tatiana Palacios Chapa, nombre completo de la artista, incursionó en en mundo del entretenimiento con canciones completamente diferentes. Influenciada por el pop y la corriente de la década de los 80, la conductora incursionó con temas como El amor no se calla, Cuando estemos juntos y Chicas de hoy.

Después dio una vuelta en su carrera y decidió intentarlo con música infantil, así llegaron sus grandes éxitos como Navidad Rock, Los marcianos llegaron ya, Chango marango, Las mañanitas, Los reyes magos, Hockey-Pockey, Rodolfo el reno, Lindo pescadillo, Vamos a jugar, entre muchos otros. Gracias ha ello, logró posicionarse como la Reina de los niños al grado de tener su propio programa de televisión.

La Chef Betty se mantendrá en el panel de jueces junto al chef José Ramón (Instagram @bettyvazquezchef)

Debutó en Televisa con El espacio de Tatiana, programa que pasaba después de En familia con Chabelo; también fue conductora de Todo mundo cree que sabe, participó en Amy, la niña de la mochila azul como una hermosa sirena. Continuó con sus shows en toda la república mexicana hasta que en 2012 intentó retomar su espectáculo de televisión, pero en TV Azteca bajo el nombre El show de Tatiana.

A pesar del potencial, no logró los resultados esperados y salió del aire. Recientemente le dio vida a Carnívora en ¿Quién es la máscara? y ahora volverá a la conducción con el reality show. Cabe mencionar que en esta temporada no participará el Chef Herrera debido a que formará parte del programa pero en para su versión Latinoamérica; En su lugar estará el Chef Franco Noriega.

SEGUIR LEYENDO: