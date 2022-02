Mamá de Christian Nodal reconoció apoyo de nueva disquera tras demanda en su contra: “No apagaran tu voz”

Christian Nodal Fotografía: Cortesía

Debido al éxito de Christian Nodal durante la gala de los Premio lo Nuestro 2022 que se llevó a cabo en Miami, Florida, donde se llevó el reconocimiento a Mejor Artista de Regional Mexicano, su madre, Silvia Cristina Nodal aprovecho el emotivo logro de su primogénito para romper el silencio sobre la demanda que interpuso Universal Music contra ella y su esposo, Jaime González.

Y es que Cristy Nodal y Jaime González, papás del intérprete, son acusados por la importante disquera en simular contratos en los que se atribuyen la titularidad de todos los temas que el intérprete grabó estando bajo contrato con Universal Music, temas que la empresa podría distribuir, vender y reproducir sin previo consentimiento del artista.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Silvia Cristina Nodal aprovechó el triunfo de su hijo en dicha gala para romper el silencio en torno al proceso legal que Universal Music levantó en contra de ella y de su esposo.

“Felicidades, hijo que orgullo! @nodal Después de dos años de lucha para que no apagaran tu voz y tu talento aquí sigues en el ruedo! ¿Qué no podrías presentarte hoy? ¡Que no podrías cantar tus propias canciones?, que nadie te respaldaría Y que bla bla bla!”, aseveró en la primera parte de su mensaje.

Madre de Christian Nodal aprovechó la celebración de su hijo para arremeter contra Universal Music Foto: Instagram/@cristy_nodal

Más adelante, Cristy Nodal agradeció las múltiples muestras de cariño por parte de sus seguidores y en especial, de su nueva disquera: “¡Gracias Dios! ¡Gracias @sonymusicmexico por todo el apoyo! Gracias a todos sus fans que están siempre con el tiempo al tiempo... ‘ARTISTA DEL AÑO REGIONAL MEXICANO’, ‘COLABORACIÓN DEL AÑO REGIONAL MEXICANO’”, colocó con unos emojis pidiendo guardar silencio.

El pasado 22 de febrero el programa Ventaneando dio a conocer que el sello discográfico bajo el cual Nodal producía su música, Universal Music, habría actuado legalmente contra Cristina Nodal y Jaime González, padres del sonorense, por supuestamente haberse apropiado de contenido que pertenece legalmente a la disquera.

Según se mencionó en Ventaneando, los representantes de la empresa habría acudido a la Fiscalía para presentar una denuncia por el delito de fraude genérico, pues supuestamente los padres de Nodal; “habrían simulado contratos para apropiarse de diversos fonogramas y videogramas por cuyos derechos la disquera Universal ya había pagado”.

El mismo programa de TV Azteca dando continuidad al proceso legal entre Universal Music y los padres de Nodal, compartió con su auditorio el pasado 24 de febrero la denuncia que interpuso la importante disquera contra los progenitores del intérprete de Adiós amor por presunto fraude genérico.

mamá de Christian Nodal (Foto: Instagram@club_adiosamor)

En los documentos presentados por Ventaneando durante la última semana de febrero, señalan que la madre del cantante está involucrada al firmar un contrato en el que aparece como colaboradora de 14 temas del álbum Ay ay ay.

Cabe señalar que, este proceso legal dio comienzo a finales del 2021 cuando los padres de Nodal demandaron a Universal Music reclamando la titularidad del catálogo musical de su hijo, a raíz de lo cual Universal solicitó a la autoridad girara medidas cautelares que siguen vigentes hasta el día de hoy.

Al final, no se logró llegar a un acuerdo y JG Music habría demandado a Universal Music, por lo que esta respondió con otras acciones legales. La disquera recurrió a la AMPROFON (Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas) para respaldarse, de esta forma logró que la asociación emitiera un comunicado en el que pronunció el veto del cantante.

Esta unión surge después de que el artista se viera involucrado en problemas de restricciones con su anterior casa (Foto: Sony music)

Fue el pasado 16 de febrero cuando Sony Music anunció que el intérprete de Botella tras Botella se unía a sus filas de artistas, esto tras haber protagonizado una polémica por supuestamente haber sido vetado de varios escenarios al incumplir su contrato con Universal.

