Cómo el sobrepeso de Eugenia Cauduro la ayudó en su carrera

Actualmente disfruta su vida al lado de sus jóvenes hijos, mientras se desempeña en los foros de televisión (Foto: Archivo)

Tras su divorcio en 2006, Eugenia Cauduro vivió duros momentos de depresión que la llevaron a subir de peso: más de 30 kilos ganados en poco tiempo, hecho derivado de la ruptura que sufrió con Enrique Morán, a quien se mantuvo unida muchos años.

La famosa actriz de telenovelas que saltó a la fama en certámenes de Nuestra belleza México, pudo perder algunos kilos en 2018 en un esfuerzo por recuperar su figura, sin embargo, con la llegada de la pandemia y el sedentarismo implícito, la famosa volvió a subir y actualmente tiene un ligero sobrepeso contra el cual está luchando por eliminar.

Ante este panorama, la modelo acepta que su figura ya no es la de una jovencita ni de una modelo de belleza como lo llegó a ser en la década de los 90, y a sus 53 años puede contar con un trabajo en la televisión, ahora con papeles acorde a su edad y físico.

La actriz saltó a la fama como la imagen institucional de los spots turísticos de El canal de las estrellas en los 90 (Foto: Archivo)

Además, la actriz ha declarado que aprendió a amar su cuerpo tal como está, y gracias a él le han podido brindar oportunidades actorales que anteriormente no hubiera obtenido.

Recientemente, sobre su nuevo aire en telenovelas, Cauduro contó a El universal que “Mi imperfección me ha dado la trayectoria perfecta, la oportunidad de interpretar personajes de gordita, y no los habría podido hacer si siempre tuviera el físico de una modelo”.

La actriz contó además que una de las razones por las que subió de peso fue además una reacción psicológica ante su divorcio, pues inconscientemente ganó muchos kilos con la idea de ya no volver a estar atada a una pareja.

“Mi subida de peso fue por rechazar esa idea (de estar con una pareja), pero hoy no, ya bajé 20 kilos (44 libras), ahí voy”, expresó al periódico.

Eugenia Cauduro actualmente encarna a 'Cielo' en la telenovela Amor dividido (Foto: Instagram@eugeniacauduromx)

Al recordar sus pininos y cuando inició en el medio del modelaje, la actriz dijo que solía cuidar lo que comía, sin embargo con el tiempo desarrolló una dependencia al azúcar que le hizo comenzar a descuidar su figura y talla:

“Fui modelo y me cuidé, pero probé un chocolate y ahí mi vida cambió, desarrollé una adicción tremenda”, confesó al diario.

Y es que en medio de la crisis sanitaria, aunado a su eliminación del tabaco, la actriz desarrolló una ansiedad que sació con alimentos, en ocasiones no muy saludables.

“Subí unos kilitos en esta cuarentena, lo tengo que aceptar, dejé de fumar, lo logré, llevo cinco meses sin fumar y pues sí me dio ansiedad”, relató.

Sin embargo, y aunque aumentó de peso, poder haber logrado dejar el cigarro es una gran satisfacción para la ex Miss de belleza, quien además subrayó que la mayoría de las personas se descuidó en su figura durante este periodo de crisis sanitaria.

La actriz agradece que gracias a su nueva figura puede explorar sus oportunidades histriónicas (Foto: Instagram@egeniacauduromx)

“Tomé una decisión y si esto me llevó a comer un poco más, pues quién no subió en la cuarentena, la verdad es que me siento muy orgullosa”, añadió.

“Yo no valgo un cuerpo, de ninguna manera. Viví muy estresada muchos años por tener un cuerpo perfecto que lo tuve años, o sea, yo valgo por lo que soy”.

Actualmente la actriz participa en la telenovela producida por Angeli Nesma Amor dividido, donde da vida a “Cielo”, una mujer de carácter que vive en un entorno rural. Este personaje maduro es la pareja del padre del protagonista, Andrés Palacios, y le ha dado satisfacciones a Eugenia, pues identifica su temperamento con el del personaje de ficción.

“Me identifico con Cielo en que no tenemos miedo a nada, soltamos muy fácil, soy una mujer con alas enormes, me puedo mover, de aquí para allá, viajo muy ligera por la vida”.

