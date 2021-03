“No sé actuar, tengo pánico al ridículo”; Eugenia Cauduro confesó cómo rechazó un protagónico a Florinda Meza

En 1995 se estrenó una de las telenovelas mexicanas más recordadas de la historia y en una reciente entrevista la actriz Eugenia Cauduro confesó haber rechazado el protagónico en “La Dueña” por falta de experiencia.

La telenovela terminó con Angélica Rivera y Francisco Gattorno como protagonistas; aunque esta habría sido la primera oportunidad Cauduro para iniciarse en el mundo de la actuación.

Sin embargo, confesó en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, rechazó la oportunidad porque primero quería estudiar actuación junto a dos grandes maestros: Sergio Jiménez y Adriana Barraza.

La oportunidad de actuar en la telenovela de 1995 se dio mientras veía la obra de teatro “11 y 12″. De acuerdo con su declaración, la actriz y productora Florinda Meza también se encontraba en el recinto y la mandó llamar: “Florinda me quería para La Dueña”, aseguró.

Antes de iniciar con la actuación Eugenia Cauduro se dedicó al modelaje. @Eugeniacauduromx / Instagram

Algo curioso es que este encuentro ocurrió el día en que iniciaron sus clases de actuación: “entre el público estaba Florinda Meza y me manda llamar en el intermedio. Me dice ‘voy a producir ‘La Dueña’, me das todo el personaje’”.

Sin embargo, Eugenia Cauduro la interrumpió con un “no sé actuar”, seguido de: “tengo pánico al ridículo. Yo sí quiero hacer carrera bien, nada de que ya salí de aquí y aprovecho el momento y me quemo en dos segundos”.

Por su parte, la interprete de Doña Florinda en “El Chavo del 8″ se mantuvo al tanto del desarrollo profesional de Eugenia Cauduro. Y aunque no pudo protagonizar “La Dueña”, dos años más tarde dio vida a Magdalena Arredón Mejía, un papel antagónico de la producción “Alguna vez tendremos alas”.

Gracias a ese papel tuvo la oportunidad de compartir pantalla con Kate del Castilllo, Humberto Zurita y Cynthia Klitbo.

Sobre sus inicios en el mundo de la actuación agregó: “me fascinó, qué maravilla poderse desdoblar y prestarle tu cuerpo y tus emociones y todo tú a la creación de personajes”.

También recordó que la actuación se le dio desde niña y como su mamá, Silvia Rodríguez, era bailarina “crecí en los escenarios, estuve en sus ensayos, en teatros y todo este mundo a mí me fascinaba desde chiquita”.

Claro que el talento en la actuación no sólo viene por las habilidades de su madre, ya que Dagoberto Rodríguez, quien fue tesorero de la ANDA, era su abuelo. Así que el talento viene en la sangre de Eugenia.

Eugenia Caudoro actuó junto a Kate del Castillo. @Eugeniacauduromx / Instagram

Durante la entrevista también recordó su trayectoria como modelo, disciplina que inició entre los 14 y 15 años. Según comentó, sus rasgos le permitieron desempeñarse en el área: “Mi maquillista Adolfo Roldán me decía ‘es que yo de lo que te haga, te ves’, es decir, si quiero ser una japonesa me das japonesa, si quiero hacer una europea, eres una europea”.

Además del modelaje, otro de sus logros más importantes: convertirse en la imagen de Televisa. Aunque confesó: “Yo no me veía en Televisa, yo me veía en el teatro, yo me veía en el cine, me veía además tras la cámara”.

Tras tres meses de no animarse a participar consiguió la oportunidad de adicionar luego de recibir una llamada de Marina Vega, de Z Films, por recomendación de Tacho Padilla y Patricia de Llano. Ese mismo día se presentó y por la noche recibió una llamada “muñeca, eres la nueva imagen de Televisa. Así fue”, recordó.

Actualmente Eugenia Cauduro recordó que su último trabajo fue para una telenovela que sigue al aire. En cuanto a sus nuevos emprendimientos agregó que está tomando cursos de emprendimiento.

SEGUR LEYENDO: