Maribel Guardia, Victoria Ruffo y África Zavala rompieron las redes con nuevo TikTok

https://s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2017/05/07002047/África-Zavala-3.jpg/ IG: victoriaruffo /Video.00_19_55_22.Imagen fija4175.jpg

Maribel Guardia, Victoria Ruffo y África Zavala volvieron a causar sensación en redes sociales con un nuevo baile de TikTok. Las actrices de Corona de lágrimas 2 dejaron de lado las críticas que recibieron en su primer video juntas y decidieron seguir divirtiéndose entre los sets de grabación. En esta ocasión, Raquel Garza se unió al grupo.

África Zavala sorprendió a sus seguidores de TikTok con una nueva entrega que dejó al descubierto la excelente relación de amistad que ha construido con sus compañeras de trabajo. El video fue grabado en una calle que de una locación que aparecerá en la segunda parte de la exitosa telenovela Corona de lágrimas, pues actualmente se encuentra en fase de producción.

Maribel Guardia retomó el TikTok y lo publicó en su perfil de Instagram, donde terminó por viralizarse en redes sociales. La intérprete costarricense dejó cautivados a sus poco más de siete millones de seguidores en la plataforma con el audiovisual donde apareció coordinando un divertido baile junto a las actrices mexicanas.

(Captura: @maribelguardia/Instagram)

“Cuando echas a perder los TikToks pero te diviertes”, escribió Maribel en su publicación. “Exacto, nosotras nos divertimos”, respondió África Zavala.

Las integrantes de Corona de lágrimas 2 movieron sus caderas a ritmo un éxito noventero, Gonna make you sweat, también conocido como Everybody dance now. También lucieron sus despampanantes figuras en vestuarios negros; la Reina de las telenovelas y Tere, la secretaria, aparecieron con elegantes trajes mientras que Maribel Guardia y África Zabala presumieron sus piernas en vestidos ceñidos al cuerpo.

Los internautas quedaron impresionados con la complicidad que existe entre las actrices y la buena vibra que transmiten con sus videos, así se los hicieron saber a través de la caja de comentarios, donde dejaron halagos y mensajes de cariño, amor y buenos deseos para cada una de ellas. Entre las reacciones resaltaron algunas figuras del medio, tales como Alejandra Guzmán, Olga Tañón, Lorena Herrera, Consuelo Duval, entre otros.

Las actrices protagonizarán "Corona de lagrimas 2"

“Yo soy Victoria”, escribió quien diera vida a Federica P. Luche en la famosa serie de comedia. “Qué risas!!! Divinas todas! pero tú, Maribel, con una energía como de 20!!!”, continuó Lorena Herrera. “Todas somos Victoria Ruffo”, “Me dan mucha risa y ternura”, “Súper bueno, quedó perfecto, son las mejores”, fueron algunos de los mensajes que recibieron.

Información en proceso...

SEGUIR LEYENDO: