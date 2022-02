Victoria Ruffo: de qué famoso periodista fue pareja antes de su relación con Eugenio Derbez

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo fueron presentados por la madre de él, la fallecida Silvia Derbez (Foto: Archivo)

Pese a que han pasado más de 25 años desde que Victoria Ruffo y Eigenio Derbez no son más una pareja, su fugaz romance sigue resonando en la prensa de espectáculos y en las redes sociales, pues además de la fama de José Eduardo Derbez, a quien “la reina de las telenovelas” procreó al lado del actor cómico, el episodio de una supuesta boda falsa -misma que hace pocos días desmintiera el productor de Al derecho y al Derbez- sigue siendo retomado en los medios.

Aunado a que se sabe que los famosos no acabaron su relación en los mejores términos, también se han enfrascado en declaraciones e indirectas que dejan ver que no existe cordialidad entre ellos. También se recuerda la mediática batalla legal que emprendieron en su tiempo por la custodia de José Eduardo, quien en no pocas ocasiones ha contado anécdotas de sus famosos papás en espacios como su canal de YouTube.

Antes de que se conociera el romance entre Ruffo y Derbez, a principios de la década de los 90, la protagonista de Simplemente María sostuvo un romance con el periodista mexicano Ricardo Rocha, quien a la fecha continúa activo en los medios de comunicación.

Ricardo Rocha posee una carrera como periodista desde los años 80 (Foto: Captura de pantalla)

Esta información fue publicada por la revista TVyNovelas en 1991, y aunque no se dieron mayores detalles de la misma, se mencionó que al poco tiempo Eugenia ya había encontrado de nuevo el amor con el hoy protagonista de No se aceptan devoluciones.

“Ricardo Rocha y Victoria Ruffo concluyeron su noviazgo. El popular comunicador y la actriz dieron por concluido su romance. Posteriormente la Ruffo inició su noviazgo con el actor cómico Eugenio Derbez”, se lee en la antigua publicación al pie de una imagen de la entonces pareja.

No obstante, los detalles del amorío entre ambos famosos permanecen desconocidos, pues no se sabe bajo qué circunstancias y cómo se dio, ni cuánto tiempo permanecieron unidos. De acuerdo a cálculos en fechas, este romance pudo haberse suscitado en 1990, pues Victoria comenzó su idilio con Eugenio en 1991, y un año después nació el hijo de ambos.

Según fuentes, Victoria Ruffo a la fecha se rehúsa a hablar de su relación con Ricardo Rocha (Foto: TVyNovelas)

Según el portal Univisión, en una ocasión ya transcurrido el tiempo, la prensa quiso indagar con Ruffo sobre este tema, pero ella prefirió guardar silencio al respecto, dejando entrever que no habrían finalizado su romance en buenos términos: “Mira la verdad ese tema no lo quiero tocar ni para bien ni para mal. Creo que con eso lo digo todo”, declaró la primera actriz a Zmage.

Por otro lado, hay quien aseguro que incluso Victoria llegó a casarse con el reportero. En 2013, el periodista Marco A. Flota publicó en su columna: “La señora Ruffo primero fue esposa de Ricardo Rocha, el notable politólogo de las noticias y ahora está casada con el diputado Omar Fayad”.

En alguna entrevista, María Victoria Eugenia Guadalupe Martínez del Rio Moreno, su nombre real, confesó haber sido muy noviera en su juventud: “Cuando hacía fotonovelas éramos novios Manuel Saval y yo. Además de que lo quiero porque bueno son muchos años, pero es un lindo la verdad… Después fui novia del hermano Valentín Trujillo que no tenía nada que ver con la actuación nada más andaba ahí pululando”, comentó la actriz al recordar sus pininos.

En mayo de 2019 Ricardo Rocha encaró al presidente Andrés Manuel López Obrador debido a la aparición de su nombre en la lista de periodista que recibieron millonarias cantidades en publicidad en la anterior administración (Foto: Cuartoscuro)

La queen, como le llaman sus fans, contó además en el programa Historias engarzadas que en 1979 fue novia del reputado torero mexicano Miguel Espinosa Armillita.

“Yo tenía 16 años y él 19. Era la mera época de Miguel. Él era en ese momento el mejor torero joven de ese tiempo… A mí me encantaba tener un novio torero, imagínate tener un novio a esa edad y que te brindara los toros”, declaró Victoria, quien aclaró que solo duraron 3 meses.

