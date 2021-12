Merle Uribe recordó cómo conoció a Cuquita, viuda de Vicente Fernández: “El casado era él, no yo”

Merle Uribe reveló su romance con Vicente Fernández en 2008, casi 30 años después de que ocurrió Foto: Archivo

Merle Uribe hizo escandalosas declaraciones relacionadas con el fallecido Vicente Fernández. Y es que no es la primera vez que la bailarina y actriz destapa que vivió una relación amorosa con el cantante, quien se mantuvo casado desde 1963 con doña Cuquita Abarca y hasta el fin de sus días.

La polémica se ha desatado porque Merle tuvo un amorío con el charro de Huentitán cuando éste ya había formado una familia con la madre de sus hijos, doña María del Refugio, Cuquita.

Fue cuando los artistas se conocieron trabajando en la película Picardía mexicana 2 que comenzó el flirteo a finales de los años 70. Y es que por haber dado a conocer esta relación, la actriz ha sido blanco de ataques, sobre todo ahora que el cantante de La ley del monte perdió la vida.

Merle aseguró haber conocido a Cuquita Abarca, ante quien se condujo con respeto Foto: Archivo

Recientemente Merle compartió una fotografía donde aparece en su juventud al lado del padre de la dinastía Fernández, asegurando que la unió a él la comprensión, en una relación que duró siete años intermitentemente.

Merle aseguró que se atrevió a hablar del tema porque alguna vez Vicente también admitió el amorío, que con la muerte del también empresario volvió a causar revuelo. Así lo escribió en sus redes sociales la actriz para defenderse de quienes la señalan por “no guardar respeto a la memoria de Vicente”:

“En estos momentos de crítica es el momento de decir que yo seguiré publicando mi vida, porque es mía, mis fotos, mi trayectoria de más de 40 años, es muy fácil, al que no le guste que no me siga y sí, Vicente Fernández formó parte de mi vida, no tengo por qué ocultarlo, ya que él lo confirmó ante todos los medios”

El romance terminó cuando Merle se casó con el futbolista Héctor Tapia, padre de sus hijos Foto: Archivo

“Mucha gente no me conoce y cree que yo existo a partir de este momento que digo lo de Vicente Fernández, quiero decirles que yo tuve el honor de hacer películas con cuatro leyendas: En esta primavera, con Juan Gabriel; Picardía mexicana 2 y Entre compadres te veas, con Vicente Fernández; Sabor a mí, con José José; Lamberto Quintero, con Antonio Aguilar. Además de 24 películas más, telenovelas, obras de teatro, giras en toda la República y Estados Unidos, así es que tengo una gran trayectoria”, puntualizó la actriz de 65 años de edad.

“Anduve con él 3 años en palenques y todo, a finales del año 79, 80 y 81. Cuando me casé, él lloró mucho y yo también, porque lo quería mucho, pero él siempre fue muy claro en decirme que él nunca iba a dejar a su familia, yo así lo entendí y así lo acepté y cuando él vio en el periódico en el ‘Esto’ que yo me iba a casar me acuerdo que fuimos a Tulancingo y me dijo no me dejes y le dije no quiero, pero yo sí quiero una familia”, contó ella en una entrevista con El Universal.

Ahora, este lunes 20 de diciembre, la también ex edecán habló al respecto en el programa De primera mano:

“Yo duré con Vicente como siete años, interrumpidos, pero de fijo tres… Tres años anduvimos juntos, después terminamos, él anduvo con Patricia Rivera y cuando terminaba con ella, porque se llevaban muy mal, después volvimos. Éramos Merle-Paty… Nos veíamos en una casa que él tenía en avenida Churubusco”, dijo Merle sobre Chente y sus infidelidades a Cuquita.

Vicente y María del refugio Abarca se casaron en 1963 (Foto: Instagram/@vicentefdez)

“Yo jamás lo hice por faltar el respeto a nadie, yo lo hice porque la gente lo recordara como era y no se hiciera la idea de cómo murió… no me quise esperar, de todas maneras lo hubiera hecho el día que murió, a los tres días, ahorita, de todas maneras me iban a criticar”. Merle fue cuestionada sobre si Vicente ‘le pedía exclusividad’ en su relación: ‘’Pues sí porque también él era mi exclusivo, éramos exclusivos, sí se ponía celoso’’

“Pero él estaba casado, cuál exclusividad”, le preguntó Gustavo Adolfo Infante, titular de la emisión, a lo que Uribe contestó: “Pues sí, pero el casado era él, no yo. Él siempre me cantaba en los palenques Las llaves de mi alma”, recordó.

También mencionó que alguna vez que conoció a Cuca, como le llamaba el cantante ranchero a su esposa. Sucedió en un palenque a principios de los años 80 al que Merle llegó con un amigo, a quien le pidió que fingiera ser su amigo para presentarse ante Cuquita, quien fue ver el show de su esposo: “Yo sentí que tenía que ser una persona educada con esta persona, era la esposa que él tenía y además siempre me dijo que la quería y le estaba muy agradecido”, recordó la veterana actriz.

Merle Uribe comenzó su carrera como bailarina y edecán en programas de Televisa (Foto: Instagram de Merle Uribe)

Sobre su amorío, Uribe llegó a comentar que siempre tuvo claro que Fernández no terminaría su matrimonio bajo ninguna circunstancia. Además, reveló que durante el tiempo que acompañó al cantante en sus giras, notó que llegaba a ser “codo” con ella , además de que nunca fue detallista.

“Siempre supe que no dejaría a su esposa, él lo decía, siempre lo dejó claro. [...] Cuando ‘destapamos’ nuestra relación, mi mamá se enojó mucho conmigo. ¡Hasta me dejó de hablar!”, comentó Uribe hace algunos años.

